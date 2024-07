Schalke-Abgang Keke Topp hat einen erfolgreichen Start bei Werder Bremen hingelegt. Er traf im ersten Testspiel.

In diesem Sommer wechselte Keke Topp von Schalke 04 zu Werder Bremen - und seine starke Form aus der Endphase der vergangenen Zweitliga-Saison hat der 20 Jahre alte Stürmer offenbar mitgenommen.

Bei seinem ersten Einsatz im grün-weißen Trikot stand Topp gleich im Fokus. Er kam beim 2:0-Sieg im Testspiel gegen den Oberligisten FC Verden 04 am Sonntag zur zweiten Halbzeit in die Partie und benötigte rund 20 Minuten für seinen Premierentreffer. In der 65. Minute erzielte Topp vor 5500 Zuschauern auf Vorlage von Dawid Kownacki per Flachschuss das Tor zum Endstand.

Ein verheißungsvoller Start für den Youngster, der für rund zwei Millionen Euro Ablöse aus dem Ruhrgebiet zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Topp war 2021 aus dem Nachwuchs des SVW in die Schalker Knappenschmiede gewechselt.

In der abgelaufenen Saison erkämpfte er sich einen Platz im Profikader und etablierte sich im letzten Drittel der Saison als Stammkraft. Fünf Tore erzielte Topp für Schalke. Die Saisonvorbereitung mit Bremen bietet dem gebürtigen Bremervörder die Gelegenheit, sich nun bei Trainer Ole Werner eine gute Perspektive für regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga zu erarbeiten - zunächst im zehntägigen Trainingslager im Zillertal (ab 17. Juli).

Werner scheint jedenfalls Fan von Topps Qualitäten zu sein. "Diesen Spielertyp gibt es in diesem Alter nicht mehr so oft", sagte der Coach am Rande des Trainingsauftakts. "Er fühlt sich sehr wohl in der letzten Kette, kann Bälle gut behaupten. Er bringt Wucht und Körperlichkeit mit. Er hat sich bei Schalke durchgesetzt und die ersten Schritte im Profibereich gemacht. Ich traue ihm zu, dass er diese Entwicklung bei uns fortsetzt."

Und Topp selbst? Der junge Angreifer schlug zum Start seiner Zeit bei den Bremer Profis bodenständige Töne an. "Ich bin 20 Jahre, habe gerade meine erste Profi-Saison gespielt", sagte er in einer Medienrunde. "Man sollte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben."