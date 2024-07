Wechsel fix - Zweitliga-Juwel bringt 1. FC Nürnberg Rekordsumme ein

Dass Can Uzun den 1. FC Nürnberg in diesem Sommer verlassen wird, war bereits klar. Nun ist sein Abschied offiziell - der Youngster wechselt für eine zweistellige Millionensumme.

Nach dem Leipzig-Wechsel von Schalke-Juwel Assan Ouedraogo wird ein weiteres Top-Talent in der kommenden Saison nicht mehr in der 2. Bundesliga auflaufen.

Shootingstar Can Uzun verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt zu Eintracht Frankfurt - die SGE setzte sich gegen mehrere Klubs im Werben um die Dienste des begehrten 18-Jährigen durch und vermeldete den Transfer an diesem Dienstagmorgen als offiziell.

Uzun unterzeichnete einen Vertrag bis 2029 bei den Adlerträgern. "Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten", lobt der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche. "Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird."

Dass Uzun für Nürnberg kaum zu halten ist, war bereits klar. Mit 16 Toren in 33 Zweitliga-Einsätzen war der Angreifer in der abgelaufenen Saison der herausragende Spieler des FCN. Seine Leistungen bescherten ihm zudem das Debüt in der türkischen A-Nationalmannschaft. Uzuns Wechsel in die Bundesliga beschert dem "Club" eine Rekordablösesumme. In Medienberichten ist von elf Millionen Euro die Rede, dazu kommen mögliche Boni in Höhe von drei Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Bisher waren Philipp Wollscheid (wechselte 2012 zu Bayer Leverkusen) und Eduard Löwen (2019 zu Hertha BSC) mit jeweils sieben Millionen Euro die teuersten Abgänge der Nürnberger. Sportvorstand Joti Chatzialexiou betont: "Can Uzun steht exemplarisch für den Weg, den wir beim Club gehen wollen, junge Talente entwickeln und in den eigenen Reihen auf die Bundesliga vorbereiten. Can hat jetzt in vielen Dingen die Messlatte für unsere Nachwuchsspieler sehr hoch gehängt. Er ist ein absolutes Vorbild für unsere Nachwuchsspieler der aktuellen Zeit. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei der Eintracht."