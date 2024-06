So langsam steht der Kader des SC Preußen Münster. Ein erfahrener Zweitliga-Profi kommt für die Offensive.

Der SC Preußen Münster hat nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga den vierten Spieler verpflichtet, der in der 2. Bundesliga schon seine Erfahrungen sammeln konnte.

Vom Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück wechselt Charalambos Makridis zum SCP. Münsters Geschäftsführer Ole Kittner über den 97-maligen Zweitligaspieler: "Babis verfügt über viel Zweitligaerfahrung und ist im Offensivbereich sehr variabel einsetzbar. Vor allem im Eins-gegen-eins und im Spiel auf engstem Raum hat er seine Stärken."

Makridis freut sich auf die neue Aufgabe: „Mich reizt das ganze Umfeld, die Stimmung, die Stadt und das, was die Mannschaft ausstrahlt. Ich möchte jetzt schnell ein Teil davon werden und mein Bestes geben. Wir sind sicher der Underdog, sollten uns aber nicht verstecken und mutig sein. Das gelingt, wenn wir den Schwung mitnehmen und an uns glauben.“

Der im ostwestfälischen Minden geborene Makridis begann seine fußballerische Laufbahn bei Union Minden und dem SV Kutenhausen-Todtenhausen, ehe er sich ab der U19 dem SC Verl anschloss, für den er später auch in der Regionalliga West auflief. Nach einer Station bei der U23 von Borussia Mönchengladbach wagte er beim SSV Jahn Regensburg direkt den Sprung in die 2. Bundesliga. Nach vier Jahren an der Donau wechselte er im vergangenen Sommer zum damaligen Zweitligisten VfL Osnabrück.

Münster-Zugänge: Charalambos Makridis (VfL Osnabrück), Joshua Mees (Holstein Kiel), Mikkel Kirkeskov (Holstein Kiel), Morten Behrens (Darmstadt 98), Luca Bolay (Waldhof Mannheim), Torge Paetow (SC Verl), Johannes Schenk (Bayern München), Jakob Korte (eigene U23), Lukas Frenkert (nach Leihe zum 1. FC Bocholt), Marvin Benjamins (nach Liehe zum SV Meppen)

Münster-Abgänge: Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg), Dominik Steczyk (SC Verl), Alexander Hahn (MSV Duisburg), Darius Ghindovean (FC U Craiova), Dennis Grote (VfL Bochum U21), Roman Schabbing (FC Gütersloh), Maximilian Schulze Niehues (Karriereende), Shaibou Oubeyapwa (Ziel unbekannt), Benjamin Böckle (nach Leihe zurück zu Fortuna Düsseldorf)