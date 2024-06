Da droht weiter Ärger bei Hannover 96. Die Dauerkarten für die Saison 2024/25 sind teurer geworden - um Pyrostrafen umzulegen. Die Fanszene kündigt eine Reaktion an.

Als Reaktion auf Strafen, die Hannover 96 wegen des Einsatzes von Pyrotechnik durch einige Fans zahlen musste, wurden die Dauerkarten für die Fankurve deutlich teurer. Über 20 Prozent mehr muss jeder berappen, der seinen Stammplatz auf der Nordseite des Stadions behalten möchte.

Dauerkarten für die Blöcke N1 bis N8 (Stehplatz) kosten künftig 240 Euro (statt 193 Euro in der Saison 2023/2024), ist der Preisübersicht des Clubs zu entnehmen. Für die Blöcke N10 bis N19 werden 405 statt bisher 344 Euro fällig. Im Rest des Stadions wurden fünf Prozent des bisherigen Preises aufgeschlagen.

Die Fanszene von Hannover 96 hatte zunächst dazu aufgerufen, die Dauerkarten in der Nordkurve erst einmal nicht zu verlängern. Am Donnerstag, 6. Juni, gab es dann ein Fanszenetreffen, auf dem das Thema diskutiert wurde. Die Ergebnisse des Austausches wurden auf www.hannovereint.de veröffentlicht.

Zunächst gab es eine Ansage in Sachen Dauerkarten: "Wir geben unser Zuhause, die Nordkurve des Niedersachsenstadions, nicht auf! Das heißt für Euch konkret: Wandelt Eure Dauerkarten!" Die Fans sollen also die Preiserhöhungen in Kauf nehmen, um weiter in der Nordkurve stehen zu können.

Ihren Unmut über die verteuerten Tickets und die damit verhängte Kollektivstrafe wollen die 96-Anhänger aber ins Stadion tragen. "Keinesfalls soll mit dieser getroffenen Entscheidung die Umlage akzeptiert werden. Daher werden wir geeignete Mittel und Wege finden, unseren Unmut kund zu tun und das Vorgehen ad absurdum zu führen. Wie kreativ wir hierbei sein können, sollte spätestens die vergangene Saison bereits unter Beweis gestellt haben."

Weiter heißt es: "Klar ist: Unser Zusammenhalt und der schon oft bewiesene lange Atem wird auch bei dieser Thematik das Mittel der Wahl sein. Klar ist auch, dass ein derartiger Umgang mit den eigenen Fans niemals Akzeptanz finden darf und die Maßnahmen aufgearbeitet und zurückgenommen gehören."

Deutliche Worte, die mit einem "Auf in die neue Saison. Feuer frei & vorwärts nach weit" abgerundet werden. "Feuer frei", das lässt bereits erahnen, in welche Richtung der Protest gehen dürfte. Es dürfte auch in der kommenden Saison wieder reichlich Pyrotechnik auf den Rängen der Hannoveraner zum Einsatz kommen.

Während der Veranstaltung gab es laut "Bild" lautstarken Applaus für einen weiblichen Fan, der sagte: "Wenn wir schon dafür bezahlen, soll jeden Spieltag der Block brennen."