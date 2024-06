Herbert Bockhorn war eigentlich schon weg vom 1. FC Magdeburg, bleibt nun aber doch. Das Happy-End einer verrückten Geschichte.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg vermeldet die nächste Personalentscheidung. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Abwehrspieler Herbert Bockhorn verlängert. Über die Dauer des Kontraktes wurde wie üblich keine Angabe gemacht. Der 29-Jährige spielt seit September 2022 bei den Elbestädtern und kam in bisher 53 Zweitligaspielen auf vier Tore und sechs Vorlagen.

Neben seiner Stammposition Rechtsverteidiger kann Bockhorn auch die rechte Mittelfeldseite beackern. Der gebürtige Ugander ist 29

"Herbert Bockhorn hatte einen auslaufenden Vertrag und seit längerem vom Verein ein Vertragsangebot vorliegen, das er zunächst nicht annahm. Nach der erfolgten Verabschiedung kam bei ihm ein Umdenken", wird FCM-Geschäftsführer Otmar Schork in der Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns sehr, dass er nun verlängert hat und erwarten von ihm, dass er wieder zu seiner Leistungsstärke der vergangenen Vorrunde mit drei Toren und drei Vorlagen zurückfindet."

Mitte Mai hatten die Bördestädter Bockhorn eigentlich offiziell verabschiedet. Nun also doch noch die Kehrtwende bei dem Ex-Bochumer. In der vergangenen Saison stand Bockhorn in 28 Zweitligaspielen auf dem Feld, traf dreimal und gab drei Vorlagen.

Die meisten Spiele absolvierte er in der Regionalliga West - 99 an der Zahl. Aber auch 18 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum stehen ins einer Vita. Bockhorn wurde bei Werder Bremen ausgebildet, spielte anschließend beim SC Wiedenbrück und bei Borussia Dortmund II. Über den damaligen englischen Zweitligisten Huddersfield Town führte ihn der Weg im Sommer 2020 zum VfL Bochum.

Nach zwei Jahren, in denen sch Bockhorn nie wirklich durchsetzen konnte, lief sein Vertrag im Sommer 2022 aus. Im September desselben Jahres schloss er sich dann dem 1. FCM an. Und dem bleibt er nun doch noch über die laufende Saison hinaus erhalten. mit dpa