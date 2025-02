Weiter Bewegung in der zweiten Liga. Der 1. FC Magdeburg hat sich noch einmal vielversprechend verstärkt, während es für einen Abwehrmann in Paderborn nicht weitergeht.

Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste des polnischen Mittelfeldspielers Dariusz Stalmach gesichert. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige von der AC Mailand an die Elbe. Der Transfer wurde am Montag und damit am letzten Tag der Transferperiode finalisiert.

Stalmach wurde am 8. Dezember 2005 in Tarnowskie Góry (Polen) geboren. Bis 2021 spielte er im Nachwuchs des polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. Ab der Saison 2021/22 war er in der Profimannschaft des Vereins. Dabei absolvierte der 1,82-Meter große Mittelfeldspieler 20 Partien in der höchsten polnischen Spielklasse Ekstraklasa sowie zwei Spiele im polnischen Pokal.

Im Sommer 2022 folgte der Wechsel zum AC Mailand. Beim italienischen Traditionsverein absolvierte Dariusz Stalmach 54 Spiele für die U-20-Mannschaft (vier Tore, sechs Vorlagen) sowie 19 Partien für das Uefa-Youth-League-Team (ein Tor, eine Vorlage). In der Saison 2024/25 spielte er für Milan Futuro. In der dritthöchsten italienischen Spielklasse Serie C kam er dabei in zehn Partien (ein Tor) zum Einsatz.

"Dariusz ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der sehr viel Potenzial mitbringt. Es war zunächst geplant, ihn im Sommer 2025 zu verpflichten. Kurzfristig ergab sich jetzt die Möglichkeit, ihn sofort zu holen", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg. Stalmach kam bei Milan vor allem in der U20 zum Einsatz.

Sein neuer Trainer Christian Titz ergänzte: "Ich freue mich, dass wir den Wechsel von Dariusz frühzeitig realisieren konnten. Mit ihm bekommen wir einen hochtalentierten Mittelfeldspieler." Die Magdeburger kämpfen aktuell um den Aufstieg ins Oberhaus und liegen auf Relegationsrang drei der Zweitliga-Tabelle.

Derweil gehen der SC Paderborn und Visar Musliu getrennte Wege. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger geht mit sofortiger Wirkung zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Für Paderborn absolvierte er in dieser Saison siebe Zweitligaspiele. In der Dreierkette hatte er oft das Nachsehen.