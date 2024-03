Zweitligist Hannover 96 besiegte Werder Bremen in der Länderspielpause mit 3:1. Endlich wieder mit dabei: Brooklyn Ezeh.

Brooklyn Ezeh hat ein schwieriges Halbjahr hinter sich. Ende November 2023 wurde der Linksverteidiger von Hannover 96 in eine Psychiatrie eingeliefert, nachdem er in einem ICE Widerstand gegen Beamte leistete. Ezeh wurde aufgrund seiner psychischen Probleme erfolgreich behandelt und konnte bereits das Weihnachtsfest wieder im Kreise seiner Familie verbringen.

"Die gesundheitliche Situation Ezehs hat sich in der Zwischenzeit deutlich verbessert. Sein größter Wunsch: die Rückkehr auf den Platz", teilte Hannover 96 damals mit. Mittlerweile kann man festhalten, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Nach zwei Einsätzen bei der U23 von Hannover 96 in der Regionalliga Nord, feierte der dynamische Linksfuß am Donnerstag sein Comeback bei den Profis.

Im Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen, welches mit 3:1 gewonnen wurde, stand Ezeh über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und zeigte eine starke Leistung. Der gebürtige Hamburger agierte so, als ob er nie wirklich weg gewesen wäre und präsentierte sich in einem körperlichen fitten Zustand.

Entsprechend gab es nach dem Abpfiff auch ein Lob von 96-Trainer Stefan Leitl: "Es war gar nicht geplant, ihn 90 Minuten auf dem Platz zu lassen. Er hat sich aber gut gefühlt und uns ein positives Feedback gegeben. Er war gut im Spiel, deswegen hat er 90 Minuten gespielt."

Ezeh spielte von 2019 bis 2022 für Schalke 04

Bis zu seinen mentalen Problemen absolvierte Brooklyn Ezeh in der Hinrunde acht Pflichtspiele für den Zweitligisten. Im vergangenen Sommer wechselte er für eine kolportierte Ablösesumme von 500.000 Euro vom SV Wehen Wiesbaden in die niedersächsische Landeshauptstadt. Mit zwei Treffern, sechs Vorlagen und unzähligen erfolgreichen Flankenläufen hatte der 22-Jährige einen großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg von Wehen.

Auch im Ruhrpott ist der 1,88-Meter-Mann ein bekannter Name. Von Juli 2019 bis Januar 2022 schnürte er zweieinhalb Jahre die Schuhe für den FC Schalke 04. Für die U23 der Knappen absolvierte Ezeh 42 Spiele in der Regionalliga West und lief zuvor auch im U19-Team von Norbert Elgert auf. Zu einem Profieinsatz sollte es allerdings nicht reichen. Am 07. April könnte es zum Wiedersehen kommen – dann trifft Hannover 96 zuhause auf S04.