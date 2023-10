2. Bundesliga: Abstiegskandidat zieht die Reißleine - Trainer und Assistent beurlaubt

In der 2. Bundesliga kommt es zu der nächsten, der zweiten, Trainerfreistellung der laufenden Saison.

Der FC Schalke 04 war der erste Zweitligist in der laufenden Saison 2023/2024, der einen Trainerwechsel vollzog. Thomas Reis wurde von Karel Geraerts beerbt, der sein Debüt beim 0:3 in Karlsruhe in den Sand setzte.

Nach RevierSport-Informationen wird es am Montag (23. Oktober) zu der der zweiten Trainerbeurlaubung in der noch jungen Zweitliga-Spielzeit kommen.

Wie unsere Redaktion erfuhr, haben die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig am Sonntagabend (22. Oktober) Cheftrainer Jens Härtel und dessen Assistenten Ronny Thielemann ihre Beurlaubung mitgeteilt. In den nächsten Stunden sollen die Braunschweiger diese Freistellungen auch offiziell machen. Am vergangenen Freitag unterlag Eintracht Braunschweig beim Aufsteiger SV Elversberg mit 0:3.

Die Braunschweiger haben unter dem 54-jährigen Härtel eine verheerende Bilanz: Ein Sieg, zwei Remis, sieben Niederlagen, 6:18 Tore! Zusätzlich war die Eintracht im DFB-Pokal Runde eins gegen Schalke ausgeschieden. Nach gut vier Monaten ist die Amtszeit von Härtel, der erst im Juni 2023 an der Hamburger Straße als Trainer vorgestellt wurde, bei den Niedersachsen damit schon wieder vorbei.

Härtel, der bei der Eintracht die Nachfolge von Michael Schiele übernahm und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt, war vor seiner Unterschrift in Braunschweig seit November 2022 ohne Job. Von Januar 2019 bis zum 6. November 2022 stand er beim FC Hansa Rostock an der Seitenlinie und schaffte mit der Hansa-Kogge auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zuvor trainierte Härtel von Juli 2014 bis November 2018 den 1. FC Magdeburg. Nach langfristigen Engagements folgten nun nur wenige Monate in Braunschweig.

Wer die Härtel-Nachfolge bei der Eintracht antritt, steht noch nicht fest. Die nächsten Gegner bis zur Winterpause heißen: Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, VfL Osnabrück, Hamburger SV, Greuther Fürth, SV Wehen Wiesbaden und 1. FC Kaiserslautern.