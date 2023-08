Schalke: Drei Änderungen, Fährmann im Kader - So beginnt S04 in Braunschweig

Déjà-vu für den FC Schalke 04: Zum zweiten Mal in neun Tagen tritt Königsblau bei Eintracht Braunschweig an. Thomas Ouwejan ist zurück in der Startelf, Ralf Fährmann im Kader.

Nach dem 3:1-Erfolg im Pokal peilen die Schalker erneut einen Sieg bei Eintracht Braunschweig an. „Die erste Aufgabe haben wir bestanden. Jetzt kommt das Ligaspiel, auch das wollen wir gewinnen. Es wird nicht einfach, das hat das Pokalspiel gezeigt. Aber wir sind gewappnet“, sagte Schalkes Trainer Thomas Reis. Klarer Favorit sind die Schalker, die den Wiederaufstieg als klares Ziel ausgegeben haben. Die Braunschweiger haben alle drei Pflichtspiele in dieser Saison verloren, gelten als Abstiegskandidat. Reis rechnet auch deshalb nicht mit einem spektakulären Fußballspiel. Wie vor neun Tagen würden die Braunschweiger versuchen, Schalke über Zweikampfstärke den Schneid abzukaufen. Durch viele Fouls würde der Spielfluss häufig unterbrochen werden. „Das ist legitim“, sagte Reis. Auch seine Elf sei noch nicht in der Lage, konstant schönen Fußball zu spielen. Aktuell geht es nur um Erfolge. „Wenn wir drei Punkte holen, ist mir die Spielweise egal“, so Reis. Braunschweigs Trainer Jens Härtel fand die Pokal-Leistung seines Teams trotz der Niederlage ordentlich – der Einsatz habe gestimmt, in der Offensive hätte aber die Durchschlagskraft etwas gefehlt. „Wir haben das Spiel vom Freitag genau analysiert und geschaut, was wir besser machen können. Sowohl als Team als auch mit Einzelspielern. Gerade mit Ball haben wir Dinge nicht ganz zu Ende gebracht, da galt es drauf zu reagieren. Das haben wir im Training getan.“ Drei Neue in der Startelf, Kader-Premiere für Kabadayi Schalkes Trainer Reis ändert die Startelf auf drei Positionen. Linksverteidiger und Standard-Spezialist Thomas Ouwejan ist wieder fit. Er rückt für Henning Matriciani ins Team. Niklas Tauer ersetzt den verletzten Cedric Brunner (Probleme am Spann). In der Offensive hat sich Bryan Lasme nach Reis‘ Auffassung einen Startelf-Einsatz verdient. Dominick Drexler sitzt auf der Bank. Auch im Kader gibt es drei beachtliche Änderungen: Ralf Fährmann kehrt nach langer Verletzungspause zurück, Torwart-Oldie Michael Langer rückt ins dritte Glied. Sturm-Talent Keke Topp erhält eine Belohnung für seine tolle Leistung im Test der U23 gegen die Profis (4:2), in dem ihm drei Tore gelungen waren. Schalkes zweiter Stürmer Sebastian Polter (Risswunde am Fuß) ist ohnehin nicht dabei. Seine Kader-Premiere feiert Yusuf Kabadayi (ausgeliehen vom FC Bayern). So spielen Braunschweig und Schalke Braunschweig: Hoffmann – Behrendt, Ivanov, Marx – Kuracay, Krauße, Nikolaou, Donkor – Gomez, Kaufmann – Ujah. Trainer: Härtel Schalke: Müller – Tauer, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan – Schallenberg – Tempelmann, Seguin – Lasme, Terodde, Karaman. Trainer: Reis Schiedsrichter: Dankert

