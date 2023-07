Im ersten Heimspiel der Zweitligasaison 2023/2024 empfängt der FC Schalke 04 den 1. FC Kaiserslautern. In der Pfalz herrscht große Vorfreude.

Binnen 22 Minuten hat der 1. FC Kaiserslautern sein Gästekontingent von rund 6.000 Tickets für das Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 5. August, 20.30 Uhr) verkauft. Etliche Fans gingen leer aus. Der Vorverkauf war nur für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber der Pfälzer zugänglich.

Die Vorfreude unter den Pfälzern auf die neue Saison ist groß. Zum einen, weil nach einer erfolgreichen Aufstiegssaison (Platz neun) noch immer Euphorie rund um den Traditionsverein herrscht. Zum anderen, weil das letzte Ligaspiel auf Schalke ganze elf Jahre her ist – ein 2:1-Auswärtssieg in der Bundesliga. Klaas-Jan Huntelaar traf damals für die Königsblauen, der damals 23-jährige Ralf Fährmann flog mit Rot vom Platz. Auf Seiten der Roten Teufel trafen Christian Tiffert und Dorge Kouemaha.

Schalke-Gegner Kaiserslautern mit Seitenhieb gegen Mainz

Übrigens, bei der Mitteilung über den Ticketvorverkauf für das Spiel gegen Schalke erlaubte sich das Social-Media-Team des FCK einen kleinen Seitenhieb an den Lokalrivalen 1. FSV Mainz 05.

Dieser hatte die jeweiligen Kontingente für die ersten Auswärtsspiele bei der SV Elversberg (DFB-Pokal) und Union Berlin (Bundesliga) nämlich nicht vollständig aufgebraucht. Nichtsdestotrotz schrieben die Mainzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Junge, junge, was ist denn mit euch los? Ihr habt ja richtig Bock auf die neue Saison. Nach einer Stunde Ticket-VVK sind für Elversberg 1.400, für Union knapp 700 Steher weg, nur noch sechs (!) Sitzplätze zu haben!“

Die Reaktion des FCK: "Junge, junge, was ist denn mit euch los? Ihr habt ja richtig Bock auf die neue Saison. Nach 22 Minuten Ticket-VVK sind für Schalke 1.826 Steher weg, nur noch null (!) von 4.082 Sitzplätzen zu haben! In other words: #Betze-Kontingent für #S04FCK: ausverkauft."

Den Ansturm auf Tickets kennt man in Gelsenkirchen nur zu gut. Vor wenigen Wochen teilte der FC Schalke 04 mit, dass die Eintrittskarten für die ersten acht Heimspiele in der 2. Bundesliga 2023/2024 innerhalb von zwei Stunden allesamt vergriffen waren.