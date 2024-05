Der SC Westfalia Herne rüstet sich für die Westfalenliga-Saison 2024/2025 und hat die nächsten Zugänge vorgestellt.

Einige Neuzugänge haben Marcus Piossek (Sportchef) und Christian Knappmann (Trainer) des SC Westfalia Herne bereits vorgestellt. Doch noch ist der Westfalenliga-Kader 2024/2025 des Landesliga-Meisters nicht fertig.

Mit Ahmet Ardic kommt ein Talent vom Wuppertaler SV nach Herne. Ardic, der im Mittelfeld einsetzbar ist, kam in der abgelaufenen Saison 14 Mal in der U19-Bundesliga-Mannschaft der Wuppertaler zum Einsatz. "Ahmet ist ein richtig guter Zocker. Er ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir freuen uns, dass er ab sofort mit uns arbeiten will", sagt Knappmann.

In Person von Moritz Brüggemann kehrt ein alter Bekannter an das Schloss Strünkede zurück. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt vom TuS Bövinghausen aus der Oberliga Westfalen zurück zur Westfalia.

"Moritz und ich kennen uns schon sehr lange. Über ihn brauche ich nicht viele Worte zu verlieren. Er ist ein toller Spieler und Mensch. Jetzt ist er wieder Zuhause. Wir freuen uns, dass Moritz zurück ist", betont Knappmann.

Brüggemann spielte mit Piossek und Al-Hazaimeh in Bövinghausen

Brüggemann spielte in der abgelaufenen Saison noch mit Sportchef Piossek und Jeron Al-Hazaimeh beim Oberligisten TuS Bövinghausen zusammen. Ab dem 1. Juli geht es für das Trio dann gemeinsam in Herne weiter.

20 Feldspielern und zwei Torhüter soll der Kader von Knappmann für die Saison 2024/2025 umfassen. Mit Kaan Coskun (SV Sodingen), Daniel Dudek (SG Wattenscheid 09), Moritz Brüggemann (TuS Bövinghausen), Ahmet Ardic (Wuppertaler SV U19), Bernard Gllogjani, Dominik Lepinski (beide TuS Hannibal) und Andriy Dobrovolskyi (eigene U19) konnte Westfalia Herne bereits sieben Neue für die kommende Saison präsentieren.

Ex-Profi Knappmann ist nach Herne zurückgekehrt, um die Westfalia dorthin zu bringen, wo sie einmal war. In die Oberliga Westfalen. Knappmann: "Für die Westfalenliga haben wir einen Zweijahres-Plan. Aber klar: Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht schon im ersten Jahr oben mitspielen wollen. Wir müssen nicht aufsteigen, wollen es aber versuchen."