Der SC Westfalia Herne hat den nächsten Neuen unter Dach und Fach gebracht. Diesmal handelt es sich um einen Ex-Profi.

Voller Stolz präsentiert der Landesliga-Meister Westfalia Herne einen Transfercoup: Yanni Regäsel wechselt vom Oberligisten TuS Bövinghausen zum Schoss Strünkede.

"Trotz Angeboten aus der Oberliga und Regionalliga ist es unserem Sportlichen Leiter Marcus Piossek und unserem Trainer Christian Knappmann gelungen ihn von unserer Westfalia zu überzeugen", heißt es in einer Pressemitteilung der Herner.

Der 28-jährige Berliner spielte vor der Station in Bövinghausen für Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest und ist defensiv flexibel einsetzbar.

Regäsel wurde als Rechtsverteidiger ausgebildet, spielte in der vergangenen Saison aber auch bereits im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Zu Beginn seiner Karriere durchlief er die Jugendmannschaften von Hertha BSC und stand, neben dem Hauptstadtklub, ebenso für Eintracht Frankfurt insgesamt in 16 Spielen in der Bundesliga auf dem Platz. Hinzu kommen fünf Einsätze in der 2. Bundesliga und 97 Begegnungen in der Regionalliga.

In der Oberliga-Westfalen-Saison 2023/2024 kommt der Mittelfeldspieler auf 25 Einsätze (fünf Tore, zwei Vorlagen).

Regäsel spielte mit Brüggemann, Piossek und Al-Hazaimeh in Bövinghausen

Regäsel spielte in der abgelaufenen Saison noch mit Sportchef Piossek und Jeron Al-Hazaimeh beim Oberligisten TuS Bövinghausen zusammen. Ab dem 1. Juli geht es für das Trio dann gemeinsam in Herne weiter. Hinzustößt auch Moritz Brüggemann vom TuS Bövinghausen zur Westfalia.

20 Feldspielern und zwei Torhüter soll der Kader von Knappmann für die Saison 2024/2025 umfassen. Mit Kaan Coskun (SV Sodingen), Daniel Dudek (SG Wattenscheid 09), Moritz Brüggemann, Yanni Regäsel (beide TuS Bövinghausen), Ahmet Ardic (Wuppertaler SV U19), Bernard Gllogjani, Dominik Lepinski (beide TuS Hannibal) und Andriy Dobrovolskyi (eigene U19) konnte Westfalia Herne bereits acht Neue für die kommende Saison präsentieren.

Ex-Profi Knappmann ist nach Herne zurückgekehrt, um die Westfalia dorthin zu bringen, wo sie einmal war. In die Oberliga Westfalen. Knappmann: "Für die Westfalenliga haben wir einen Zweijahres-Plan. Aber klar: Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht schon im ersten Jahr oben mitspielen wollen. Wir müssen nicht aufsteigen, wollen es aber versuchen."