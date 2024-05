Auf den Trainerbänken der ältesten Knappenschmiede-Jahrgänge ist Konstanz angesagt. Lediglich bei der U17 gibt es eine Veränderung im Staff.

Seit zwei Wochen ist Ben Manga offiziell im Amt beim FC Schalke 04. Dabei ist er als Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede nicht nur für die Profis zuständig, sondern auch für die Junioren-Jahrgänge ab der U17 aufwärts. In diesem Tätigkeitsbereich hat der 50-Jährige nun den nächsten Punkt auf der To-do-Liste abgehakt. Die Trainerteams für die kommende Saison in den Jahrgängen U17, U19 und U23, die Manga aufgrund der "engen Verzahnung mit dem Lizenzbereich" als "sehr wichtig" bezeichnete, stehen fest.

Verändern wird sich auf den Cheftrainer-Stühlen der drei Jahrgänge nichts. "Mit Norbert Elgert haben wir einen der Top-Ausbilder Deutschlands in unseren Reihen. Auch Jakob Fimpel und Thomas Bertels tragen einen entscheidenden Anteil am Erfolg der Knappenschmiede. Alle drei haben in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie sehr gute Arbeit leisten. Dafür sprechen nicht nur die Ergebnisse und Platzierungen der Teams, sondern vor allem die Spieler, die den Sprung in den Lizenzbereich geschafft haben", lobte Manga. Grundlage dafür, dass weitere Talente den Sprung zu den Profis schaffen, sei "ein qualitativ hochwertiger Austausch und die gemeinschaftliche Arbeit mit den Trainern der ältesten Nachwuchsmannschaften".

Neuer Co-Trainer für die U17

Das einzige neue Gesicht auf den Trainerbänken der drei Jahrgänge lässt sich bei der U17 finden. Dort wird Thomas Bertels zwar gemeinsam mit Co-Trainer Robin Willeke weiterhin für die Mannschaft verantwortlich sein, Bertels zweiter Co-Trainer Jan Ansperger übernimmt allerdings den Cheftrainer-Posten bei der U15. Dafür rückt Bastian Naß in das Team auf, das durch Betreuer Jörg van der Schoor komplettiert wird.

In der U19 bleibt Norbert Elgert die große Konstante in der Knappenschmiede. 1996 übernahm der mittlerweile 67-Jährige das Amt und stand, mit Ausnahme der Saison 2002/03, in der er Co-Trainer der Profis war, seitdem immer bei der königsblauen A-Jugend an der Seitenlinie. Elgert wird auch im kommenden Jahr von Tim Hoogland und Charles Takyi assistiert. Betreuer Lothar Engel bleibt ebenfalls im Staff.

Deutlich frischer ist da Jakob Fimpel im Amt. Der 35-Jährige übernahm die U23 im März 2022 und soll sie nach Platz fünf in der abgelaufenen Saison im kommenden Jahr erneut zu einer möglichst ungefährdeten Saison in der Regionalliga West führen. Co-Trainer bleiben Willi Landgraf und Tomasz Waldoch, Teammanager Christian Buchholz und Mannschaftsbetreuer Michael Bruske vervollständigen das Team.