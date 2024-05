Der 1. FC Bocholt und Dietmar Hirsch gehen getrennte Wege. Der Trainer heuert zur neuen Saison beim MSV Duisburg an.

Cheftrainer Dietmar Hirsch hat seinen bis 2025 gültigen Vertrag beim 1. FC Bocholt aufgelöst. Der 52-Jährige wechselt zum Drittliga-Absteiger MSV Duisburg, für den Hirsch viele Jahre als Profi aktiv war. Auch Co-Trainer Marvin Höner folgt Dietmar Hirsch zu den Zebras. RevierSport berichtete zuvor exklusiv über diesen Wechsel.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: „Wir danken Dietmar für seine sehr gute Arbeit bei uns im Verein. Ein Dank gilt auch dem MSV Duisburg für die stets transparente und angenehme Herangehensweise bei dem Transfer, bei dem wir uns in allen Ablösemodalitäten schnell einig geworden sind. Wir wünschen Dietmar für seine neue Aufgabe beim MSV, aber auch privat alles Gute."

Dietmar Hirsch bedankt sich für die gute Zusammenarbeit am Hünting: "Ich bin den Verantwortlichen beim 1. FC sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, in der Regionalliga West zu arbeiten und dass mir jetzt keine Steine in den Weg gelegt wurden für einen Wechsel. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in diesem tollen familiären, aber zugleich sehr leistungsorientierten Verein. Der gesamte Club, zu dem eben nicht nur Trainerteam und Mannschaft zählen, hat eine herausragende Saison abgeliefert. Die Zeit am Hünting werde ich nie vergessen. Ich wünsche dem 1. FC Bocholt und seinen geilen Fans alles erdenklich Gute."

Keine Angabe zur Ablöse - 75.000 Euro gehandelt

Nach RS-Informationen soll der 1. FC Bocholt rund 75.000 Euro als Ablösesumme für seinen Erfolgstrainer, inklusive Hirschs Assistenten Marvin Höner, fordern. Offiziell wollten die Vereine keine Summen kommunizieren. Wie heißt es so schön: Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

In einem RevierSport-Interview im März 2022 antwortete der in Rheinberg lebende Hirsch auf die Frage, wie intensiv er den MSV Duisburg denn noch verfolge, wie folgt: "Grundsätzlich verfolge ich ja alle Ligen, aber wenn ich auf die Ergebnisse der 3. Liga gucke, schaue ich schon als Erstes, was der MSV gemacht hat. Ich sehe mir auch manche Spiele im Fernsehen an. Es wäre eine absolute Katastrophe, wenn der MSV runtergeht, jetzt haben sie sich etwas gefangen und ich gehe auch mal davon aus, dass sie die Liga halten. Grundsätzlich gehört der Verein, mit dem Stadion, den Fans und der Bedeutung für die Region, mindestens in die zweite Liga. Das wünsch ich dem Verein auch."

Die Katastrophe Regionalliga West ist nun eingetroffen und Hirsch wird jetzt den Auftrag erhalten den MSV Duisburg zunächst in die 3. Liga und bestenfalls in Zukunft auch in die 2. Bundesliga zurückzuführen.