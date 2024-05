Schalke 04 gehört beim Pay-TV-Sender Sky zu den Quotenbringern. Am erfolgreichsten Fernsehabend war Königsblau allerdings nicht beteiligt.

Während die Fans des FC Schalke 04 sich in der abgelaufenen Saison mehr mit Abstiegssorgen beschäftigen mussten, hatten die Königsblauen bei den Übertragungen von "Sky" einen Spitzenplatz inne. Schalke zieht trotz schwacher sportlicher Leistungen noch immer, dieses Urteil lässt die Saisonbilanz des Unterföhringer Pay-TV-Sender eindeutig zu. Dass Sky gerade in der 2. Bundesliga einen enormen Reichweitenzuwachs feiern konnte, lag auch an der Mannschaft von Trainer Karel Geraerts. Wenngleich der Spitzenwert für einen einzelnen Abend ohne die Gelsenkirchener zustande kam.

1,91 Millionen Fans verfolgten im Schnitt den Zweitliga-Spieltag bei Sky live. Bei der 2. Liga bedeutet dies ein Reichweitenplus von 25 Prozent gegenüber der Vorsaison und eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber der bisherigen Rekordsaison 2021/22. Den durchschnittlichen Bundesliga-Samstag verfolgten gar 2,75 Millionen Zuschauer; die beste Quote hatte einmal mehr der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München in der Hinrunde mit 2,5 Millionen Zusehern.

Ein detailliertes Quotenranking mit den Durchschnittsreichweiten der Zweitligisten will zwar Sky nicht preisgeben, allerdings teilte ein Sprecher mit, „dass der FC Schalke im TV-Ranking auf den Aufstiegsplätzen liegt – wobei die ersten Vier hier relativ nah beieinander liegen. Dementsprechend zählen die Spiele mit Beteiligung des FC Schalke auch regelmäßig zu den meistgesehenen des Spieltags.“

Schalke 04 ist auch im Free-TV ein Quotenbringer

Allerdings fällt auf: Die Aufmerksamkeit für den FC Schalke 04 nahm mit den Spieltagen und den Misserfolgen ab. Die Top-Quote bei Sky erzielten die Königsblauen am ersten Spieltag mit der Saisoneröffnungspartie beim Hamburger SV. 756.000 Zuschauer hatte die Partie. In den Top-3-Einzelspielreichweiten für die Gelsenkirchener folgten die Begegnungen gegen den 1. FC Kaiserslautern am zweiten Spieltag (552.000) und beim FC St. Pauli am siebten Spieltag (542.000).

Dazu muss gesagt werden: Alle drei Partien sind jeweils auch im Free-TV gelaufen. Die Saisoneröffnung in Hamburger hatten im Juli auch im Schnitt 3,5 Millionen Fans bei Sat 1 gesehen. So war die reichweitenstärkste Anstoßzeit bei Sky eine ohne Schalke 04: Als unter anderem der Hamburger SV am 32. Spieltag im Nordderby gegen den FC St. Pauli um den Aufstieg in die Bundesliga spielte, schalteten 1,06 Millionen Zuschauer bei Sky ein.