Novum in der 2. Bundesliga. Der SC Paderborn hat einen neuen Trikotsponsor: Four 20 Pharma - ein Produzent für medizinisches Cannabis.

"Four 20 Pharma" wird in den kommenden zwei Spielzeiten das Trikot des Fußball-Zweitligist SC Paderborn zieren. "Four 20"? Der ein oder andere wird diesen Ausdruck bereits gehört haben. Denn "420" ist ein Codewort für den regelmäßigen Cannabiskonsum. Zufall? Keinesfalls, denn genau damit befasst sich der neue Trikotsponsor der Ostwestfalen.

Four 20 Pharma ist nämlich auf medizinisches Cannabis spezialisiert und stammt aus Paderborn. Das Unternehmen, das 2018 gegründet wurde, löst beim Sportclub den regionalen Baukonzern Bremer AG, der den Ostwestfalen als Partner erhalten bleibt, als Trikotsponsor ab.

"Es ist sehr erfreulich, dass wir erneut ein starkes regionales Unternehmen für das Trikotsponsoring gewinnen konnten. Four 20 Pharma ist aktuell bereits ein sehr guter Partner, der seine Sichtbarkeit durch die Werbung auf den Trikots unserer Zweitliga-Mannschaft noch einmal deutlich erhöhen wird“, sagte Geschäftsführer Martin Hornberger in einer Pressemitteilung.

Durch umfassende Aufklärung möchten wir die Stigmatisierung der ältesten Heilpflanze der Welt beenden, die auf Vorurteilen und Falschinformationen basiert Four-20-Pharma-CEO Thomas Schatton

Und was erhofft sich Four 20 Pharma von dem Deal? Natürlich Sichtbarkeit, aber auch auch ein Ende der negativen Einstellungen zu Cannabis. "Medizinisches Cannabis bietet neue therapeutische Möglichkeiten und Ansätze. Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen und unsere Vision in der innovativen und wirtschaftlich starken Region Ostwestfalen-Lippe durch die Partnerschaft mit dem SC Paderborn 07 zu verwirklichen", erklärt Four-20-Pharma-CEO Thomas Schatton und betont: "Durch das Sponsoring bekommen wir deutschlandweit die Möglichkeit, Fachpublikum und Öffentlichkeit über unser Unternehmen zu informieren. Durch umfassende Aufklärung möchten wir die Stigmatisierung der ältesten Heilpflanze der Welt beenden, die auf Vorurteilen und Falschinformationen basiert."

Four 20 Pharma GmbH wurde 2018 gegründet und fungiert als zertifizierter Hersteller, Großhändler und Importeur für medizinisches Cannabis in ganz Europa.