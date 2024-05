Der SV Lippstadt ist aus der Regionalliga West abgestiegen. Rot-Weiß Oberhausen und die SSVg Velbert feiern Heimsiege.

Der SV Lippstadt ist nach einem 0:0-Unentschieden gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn aus der Regionalliga West sportlich in die Oberliga abgestiegen.

Nach der Nullnummer gegen den Aufsteiger beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer sechs Zähler – bei nur einem verbleibenden Spiel.

Einzige minimale Resthoffnung: Wenn kein Team aus der Oberliga Niederrhein aufsteigt oder ein Viertligist wegen Lizenzproblemen oder aus anderen Gründen nicht antreten kann, könnte der SVL in der Regionalliga bleiben.

Der FC Wegberg-Beeck hatte bereits vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen schon Gewissheit, dass es kommende Saison in die Viertklassigkeit geht. Die achte Niederlage im neunten Spiel zeigte warum.

Moritz Stoppelkamp brachte RWO bereits nach drei Minuten per Freistoß in Führung. Finn Stromberg konnte für die Gäste zwar nach 26 Minuten per Flachschuss noch ausgleichen, doch dann nahmen die Oberhausener endgültig Fahrt auf.

Die erneuten Führung resultierte wieder aus einem Stoppelkamp-Freistoß. Diesmal traf der Routinier allerdings nicht selbst – Ron Meyer ließ seinen Versuch nur abklatschen, sodass Tanju Öztürk zum 2:1 nur abstauben musste (28.). Auch beim 3:1 war Stoppelkamp involviert, seine Ecke fand Kerem Yalcin, der aus kurzer Distanz einnickte (35.). Nur drei Minuten folgte sogar das 4:1. Phil Sieben wurde im Strafraum gefoult, Oguzhan Kefkir trat an und verwandelte souverän (39.).

Im zweiten Durchgang ging es ruhiger zu. Sven Kreyer erzielte zwar noch das 5:1 für RWO, doch Francisco San José Justo hatte für den FC Wegberg-Beeck noch einen weiteren Ehrentreffer parat. Die Oberhausener verabschieden sich für diese Saison mit einem 5:2-Heimerfolg aus dem Stadion Niederrhein.

In der dritten Partie des Freitagabends landete die bereits abgestiegene SSVg Velbert einen 3:1-Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück.

Dabei war es der Tabellenachte, der nach 23 Minuten in Person von Phillip Aboagye per Handelfmeter in Führung ging. Noch vor der Pause besorgte Diallo Diallo per Schlenzer den verdienten 1:1-Ausgleich (35.).

Nach einer knappen Stunde näherte sich Velbert der Führung und wurde belohnt. Der eingewechselte Andri Buzolli traf aus spitzem Winkl mit Hilfe des Innenpfostens - Gästekeeper Luca Beermann machte dabei keine gute Figur (61.). Zwölf Minuten später machte Buzolli alles klar, in dem er alleine gegen Beermann per Chip auf 3:1 erhöhte (73.).