Schalke: Schallenberg-Transfer fix - "Genau der richtige Mann für diese Aufgabe"

Der FC Schalke 04 schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wunschspieler Ron Schallenberg (24) wurde offiziell vorgestellt.

Der erste Zugang für die Saison 2023/24 steht fest: Wie Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Montagabend bestätigte, kommt Ron Schallenberg vom künftigen Zweitliga-Rivalen SC Paderborn. Am 27. Februar hatte diese Zeitung exklusiv das Schalker Interesse an Schallenberg veröffentlicht. Schon am frühen Nachmittag hatte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen Medizincheck im Gesundheitszentrum Medicos in Gelsenkirchen absolviert.

Schallenberg, der mit der Rückennummer 6 auflaufen wird, unterschrieb einen bis Juni 2026 gültigen Dreijahresvertrag. Er kostet eine Sockelablöse von zwei Millionen Euro, dazu kommen Boni bei sportlichen Erfolgen. „Ron ist ein Stratege, der uns im Zentrum Stabilität mit und ohne Ball geben wird. Mit seiner fußballerischen Qualität und Mentalität ist er genau der richtige Mann für diese Aufgabe“, sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann und fügte hinzu: „Wir sind überzeugt, dass er auf seiner Position im defensiven Mittelfeld sehr viel zum Erreichen unserer kurz- und mittelfristigen Ziele beitragen wird.“

Trainer Thomas Reis ergänzte: „Ron bringt mit seiner Übersicht, Dynamik und Zweikampfstärke wichtige Qualitäten für die Position in der Zentrale mit. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Führungsqualität eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft sein kann.“

Schallenberg selbst, der großer Schalke-Fan ist, freut sich auf den Vorbereitungsbeginn am Samstag: „Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen freue ich mich, dass ich nun auf Schalke spielen darf. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das ich mit dem Team und den Fans erreichen möchte. In den kommenden Wochen wollen wir dafür hart arbeiten.“

Schalke-Zugang Schallenberg hat sich in Paderborn bewährt

Der 1,85 Meter große Schallenberg war zuletzt Kapitän des SC Paderborn und hat sich als Führungsspieler bewährt. Er bestritt für den Zweitligisten 33 Spiele, fehlte nur wegen einer Gelbsperre. Er erzielte drei Tore, legte zwei weitere Treffer vor. Da Schallenberg bis zum Sommer 2024 beim SC Paderborn unter Vertrag steht, wird eine Ablösesumme für Schalke fällig. Durch die Verkäufe von Can Bozdogan und Jordan Larsson steht jedoch Geld zur Verfügung. Zudem dürften auch Marius Bülter und Rodrigo Zalazar bald Geld in die S04-Kasse spülen.