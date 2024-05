Zwei Spieltage vor Schluss ist das letzte Wort im Kampf um den Auf- und Abstieg in der Oberliga Niederrhein noch nicht gesprochen. Am kommenden Wochenende könnten einige Entscheidungen fallen.

Die Saison der Oberliga Niederrhein neigt sich dem Ende zu. Nur noch zwei Spieltage sind zu spielen und viele Entscheidungen sind bereits gefallen. Während das Aufstiegsrennen bereits am Sonntag abgeschlossen werden kann, könnte der Abstiegskampf noch bis zum letzten Spieltag offen bleiben.

Für den SV Straelen ist die Saison schon längst gelaufen. Nach tagelangem Hin und Her zog sich der SV im Januar aus dem Spielbetrieb zurück und stand somit als erster Absteiger fest. In der kommenden Saison wird Straelen in der Kreisliga an den Start gehen.

Die Sportfreunde Baumberg stehen währenddessen bereits als Oberliga-Meister fest. Baumberg hat allerdings keine Regionalliga-Lizenz beantragt und wird somit auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein antreten.

Die SpVg Schonnebeck steht auf dem zweiten Platz. Auch hier wurde keine Lizenz beantragt, wodurch auch ein theoretisches Abrutschen auf Platz drei keinen Einfluss haben würde.

Auch für die folgenden Mannschaften steht eine weitere Saison in der Oberliga Niederrhein fest:

VfB Homberg

VfB 03 Hilden

ETB Schwarz-Weiß Essen

SV Sonsbeck

FC Büderich

SC St. Tönis

Union Nettetal

Das Aufstiegsrennen

Die Entscheidung im Rennen um den Aufstieg zwischen dem KFC Uerdingen 05 und der Germania Ratingen 04/19 könnte schon am Freitag fallen.

Der KFC steht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, welcher für den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse verpflichtend ist. Mit fünf Zählern Vorsprung auf Ratingen würde ein Sieg am Freitag gegen die SpVg Schonnebeck reichen, um den Aufstieg zu besiegeln.

Sollte der KFC Punkte liegen lassen, vertagt sich die Entscheidung auf den letzten Spieltag, vorausgesetzt die Germania gewinnt ihr Heimspiel am Sonntag gegen die Sportfreunde Hamborn 07. Sollte Ratingen nicht dreifach punkten, stünde Uerdingen als Aufsteiger fest.

Kommt es am Ende zu dem Szenario, dass weder Ratingen noch Uerdingen unter den ersten drei Teams sind, dann gibt es keinen Aufsteiger. Zudem steht beim KFC noch nicht fest, ob der Klub Insolvenz anmelden muss. Diese Entscheidung fällt bis zum Spiel gegen Schonnebeck. In dem Fall werden dem KFC sofort neun Punkte abgezogen.

Der Abstiegskampf

Für die Sportfreunde Hamborn 07 sieht es derweil sehr düster aus. Sie stehen derzeit auf dem 17. Tabellenrang, sechs Punkte hinter der DJK Adler Union Frintrop, die, sollte es einen Aufsteiger geben, derzeit gerettet wären.

Es bräuchte für Hamborn also zwei Siege in den letzten beiden Spielen und die Konkurrenz muss patzen. Ein kleiner Mutmacher: Sowohl der TSV Meerbusch als auch Frintrop haben nur noch ein Spiel zu bestreiten, somit müssten beide Teams lediglich ein Spiel verlieren. Hamborn trifft am Sonntag auf Germania Ratingen und in der Woche darauf auf die SpVg Schonnebeck. Ein Restprogramm, das leichter geht.

Die DJK Adler Union Frintrop bestreitet bereits am Sonntag ihr letztes Saisonspiel. Um den Nichtabstieg selbst klar zu machen, benötigt sie einen Sieg gegen den 1. FC Kleve. Bei einer Niederlage müsste man am letzten Spieltag hoffen, dass Meerbusch nicht punktet. Bei einem Meerbusch-Sieg wäre Frintrop sonst direkt abgestiegen.

Der TSV Meerbusch hat ebenfalls nur noch eine Partie vor sich. Läuft es schlecht, könnte der Abstieg schon am Sonntag feststehen, denn man selbst kann erst am letzten Spieltag wieder eingreifen. Aktuell fehlt ein Punkt auf Frintrop und Mülheim. Bei einer Niederlage am letzten Spieltag wäre der TSV abgestiegen. Am Sonntag heißt es aber zunächst: Zuschauen und hoffen.

Der Mülheimer FC 97 hat noch zwei Spiele vor sich. Mit einem Sieg am Sonntag gegen den SC St. Tönis wäre der Klassenerhalt gesichert. Sollte man verlieren, müsste man auf die Ergebnisse von Hamborn und Frintrop warten. Aktuell steht der FC punktgleich mit Frintrop auf dem 14. Tabellenplatz.

Für den 1. FC Kleve und den TVD Velbert ist die Situation am angenehmsten. Beiden Mannschaften reicht ein Punkt zum Klassenerhalt. Kleve spielt zunächst am Sonntag gegen Frintrop und am letzten Spieltag gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Velbert muss am Sonntag ebenfalls gegen Schwarz-Weiß Essen ran, bevor der TVD am letzten Spieltag beim Mülheimer FC zu Gast ist.