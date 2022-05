Schalke: Fans plündern Spielfeld und verkaufen Rasen im Internet

Beim Platzsturm im Rahmen des Schalke-Aufstiegs machten sich einige Fans am Rasen in der Arena zu schaffen und witterten dabei offenbar ein Geschäft.

Der Jubel beim FC Schalke 04 ist groß, am Samstagabend sicherte der Revierklub vorzeitig den Wiederaufstieg in die Bundesliga mit einem spektakulären 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli. Nach Abpfiff brachen bei Spielern, Verantwortlichen und insbesondere den Fans alle Dämme. Rund 2000 Zuschauer liefen auf den Rasen und feierten dort mit den Spielern. Doch das allein reichte einigen Fans offenbar nicht. Auf Fotos und TV-Aufnahmen war zu sehen, wie sie Stücke aus dem Rasen in der Arena schnitten und herausrissen. Nach einiger Zeit glich das Spielfeld stellenweise einem Flickenteppich.





Manche Anhänger witterten offenbar gleich ein Geschäft. Im Laufe der Nacht tauchten auf dem Verkaufsportal "Ebay Kleinanzeigen" einige Inserate auf, rund ein halbes Dutzend war noch am Sonntagmorgen abrufbar. Ein Nutzer etwa bot das Rasenstück, auf dem offenbar der Elfmeterpunkt markiert war, an. "Biete den Schalke Rasen 11er Punkt an. AUFSTIEG!!!", heißt es in der Artikelbeschreibung. 100 Euro verlangte er dafür und lieferte Fotos des herausgerissenen Grüns mit. Ein anderer hatte neben einem Stück Rasen anscheinend auch einen kleinen Teil eines Tornetzes erbeutet. "Einfach Preisvorschlag senden", schrieb er und hängte Fotos an.

Ähnliche Vorkommnisse hatten sich bereits 2012 im Stadion von Fortuna Düsseldorf ereignet. Dort gab es nach dem Bundesliga-Aufstieg ebenfalls einen Platzsturm, Fans fingen an, den Rasen zu plündern. Ein Anhänger, der den Elfmeter-Punkt entwendete, wurde daraufhin vom Verein auf 50.000 Euro Schadensersatz verklagt.





Bei dem Platzsturm auf Schalke am Samstagabend kam es darüber hinaus zu mehreren Verletzten, die von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden musste. Außerdem wurde auch eines der Tore im Jubelrausch beschädigt. Insgesamt fertigte die Polizei bei den Feierlichkeiten rund ums Stadion 20 Strafanzeigen, wie die Behörde in der Nacht mitteilte.

Immerhin: Der Spielbetrieb der Schalker wird durch den ramponierten Rasen nicht beeinflusst. Das 3:2 gegen St. Pauli war zugleich das letzte Heimspiel der Saison, am letzten Spieltag am kommenden Wochenende ist S04 beim 1. FC Nürnberg zu Gast.