Schalke-Aufstieg: Verletzte nach Platzsturm in der Arena

Nach dem vollbrachten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga stürmten Tausende Schalke-Fans den Platz. Dabei gab es laut Polizei drei Verletzte.

Riesenjubel in der Arena, "Der S04 ist wieder da" brüllten die Fans des FC Schalke 04, nachdem die direkte Rückkehr ihres Klubs in die Fußball-Bundesliga perfekt war. Mit 3:2 besiegten die Königsblauen den FC St. Pauli. Wie schon bei den drei vorherigen Aufstiegen 1982, 1984 und 1991 setzten die Fans in der Arena mit dem Schlusspfiff zu einem Platzsturm an. Doch im Gegensatz zum Parkstadion ist die Veltins-Arena durch einen tiefen Graben vor der Nordkurve nicht für einen Platzsturm ausgerüstet. Im Sekundentakt warnte Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann die feiernden Fans, nicht von den oberen Stehplätzen zu drücken.





Nach ein paar Minuten sprach Oberschulte-Beckmann dann aber von "Verletzten", die es durch den Platzsturm gegeben habe. Gestoppt wurde dieser trotzdem nicht. Die Fans umarmten die Spieler, trugen sie auf den Schultern. Einige schnitten Rasenstücke aus dem Spielfeld. "Zur Erinnerung an diesen historischen Tag", skandierten sie in die TV-Miktrofone. Auch eines der Tore wurde im Jubelrausch beschädigt. Die Gelsenkirchener Polizei teilte einige Stunden nach der Platzsturm mit: Es gab insgesamt drei Verletzte, über die Schwere der Verletzungen konnte zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Angabe gemacht werden. Insgesamt seien die ersten Aufstiegsstunden aber relativ friedlich verlaufen, sagte Polizeisprecher Matthias Büscher.