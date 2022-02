Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 holte gegen den SC Paderborn (2:0) drei wichtige Zähler im Aufstiegsrennen. Thomas Ouwejan leitete den Dreier maßgeblich mit ein.

Am Freitagabend zeigte der FC Schalke 04 die passende Reaktion auf die schwache Leistung bei Fortuna Düsseldorf (1:2) und besiegte den SC Paderborn durch die Treffer von Marius Bülter (22.) und Darko Churlinov (74.) mit 2:0. Damit fügte der Tabellenfünfte den Gästen die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison zu. Es war über weite Strecken ein guter mannschaftlicher Auftritt der Königsblauen.

Torwart Martin Fraisl gehörte mit mehreren guten Paraden zu den besten Spielern auf dem Platz, Torschütze Churlinov krönte seine engagierte Leistung mit einem Treffer und auch Innenverteidiger Ko Itakura spielte wieder stark. Einer der Matchwinner war jedoch erneut ein Spieler, der bereits seit Monaten auf Top-Niveau performt: Die Rede ist von Thomas Ouwejan. Wenn man sich das Schalker Spiel anschaut, wird schnell klar, dass ein großer Anteil der Angriffe über die linke Seite initiiert wird. Die Mitspieler suchen Ouwejan so intensiv, weil sie wissen, dass er oft eine gute, entscheidende Idee hat.

Gegen Paderborn bereitete der 25-jährige Ouwejan das 1:0 von Bülter mit einem Freistoß vor. Nach dem Seitenwechsel verhinderte einzig das Aluminium zwei weitere Assists des Niederländers. In der 62. Minute spielte er einen perfekten Pass durch den Fünfer zu Churlinov, der den Ball eigentlich nur noch ins Tor einschieben musste, doch er traf den Pfosten. Nur vier Zeigerumdrehungen später fand eine Ouwejan-Flanke den Kopf von Torjäger Simon Terodde. SCP-Torwart Jannik Huth lenkte den Kopfball allerdings mit einer Glanzparade an den rechten Innenpfosten. Beim 2:0 von Churlinov war Ouwejan zwar nicht der Vorlagengeber, leitete den Treffer aber durch eine Balleroberung am Mittelkreis ein.

Ouwejan ist auf Schalke unverzichtbar

Es bleibt dabei: Thomas Ouwejan ist für den FC Schalke 04 unverzichtbar und ein absoluter Unterschiedsspieler. Der Linksfuß stand in jeder Liga-Partie in der Startelf und hat die meisten Einsatzminuten (2061 von möglichen 2070) aller S04-Akteure vorzuweisen. Mit drei Toren und acht Vorlagen war der Leihspieler von AZ Alkmaar – Schalke besitzt eine Kaufoption/Kaufpflicht – an 24 Prozent der Treffer beteiligt. Bei dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet ist er wohl der beste und wertvollste Linksverteidiger seit vielen Jahren. Auch Vereinsikone Christian Pander, der ebenfalls für seine hervorragenden Standards und Flanken gefürchtet war, lobte den Niederländer zuletzt in den höchsten Tönen.