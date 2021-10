Schalke: Das sagt Matchwinner Thomas Ouwejan

Der FC Schalke 04 besiegte die SG Dynamo Dresden mit 3:0. An allen drei Treffern war Thomas Ouwejan beteiligt. Dementsprechend glücklich war der S04-Profi nach dem Spiel.

2:0 in Rostock, 3:0 gegen Ingolstadt, 1:0 in Hannover und 3:0 gegen Dresden: Kein Wunder, dass die Fans des FC Schalke 04 am Samstagabend nach dem Sieg gegen Dynamo Dresden aus dem Häuschen waren. "Der S04 ist wieder da", schallte es aus der Nordkurve, die mit 12.000 Fans gefüllt war. Insgesamt waren 54.526 in die Veltins-Arena gekommen.

Die Zuschauer erlebten einen Schalke-Sieg, der gar nicht so klar wie das Ergebnis war.





"Das war kein einfaches Spiel. Wir haben aber zum richtigen Zeitpunkt die Treffer erzielt", pustete Matchwinner Thomas Ouwejan nach dem Spiel im Sky-Interview durch. Er ergänzte: "Wir haben gewonnen und da kann ich nur zufrieden sein. Dass ich zwei Treffer aufgelegt und ein Tor geschossen habe, freut mich natürlich." Der 25-jährige Niederländer erzielte das 1:0 und legte das 2:0 durch Marius Bülter per Eckball sowie das 3:0 von Marcin Kaminski per Freistoß mustergültig auf. "Er ist der beste Standardschütze der 2. Bundesliga", lobte ihn Torsten Mattuschka, ehemaliger Profi und Sky-Experte.

Ouwejan lobte indes lieber seine Mannschaftskollegen. "Wir trainieren diese Situationen immer wieder und werden nun dafür belohnt. Das sind einstudierte Bälle. Es ist schön, wenn solche Dinge dann auch im Spiel klappen", sagte der 25-jährige Niederländer, der nun schon sechs Treffer in elf Einsätzen beisteuerte.

Auch die Fans lobten den Zugang von AZ Alkmaar, der in der Eredivisie 81 Begegnungen (zwei Tore, zwölf Vorlagen) bestritt - RevierSport berichtete.