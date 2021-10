FC Schalke 04 jetzt Zweiter: Fans feiern Thomas Ouwejan

Der FC Schalke 04 hat am Samstagabend gegen Dynamo Dresden den vierten Sieg in Serie eingefahren und ist bis auf Platz zwei vorgerückt.

54.526 Zuschauer waren in die Veltins-Arena auf Schalke gekommen, um das Duell des S04 gegen Dynamo Dresden zu verfolgen. Am Ende jubelten die rund 50.000 Schalke-Fans - 4500 Anhänger waren aus Dresden angereist - über einen 3:0 (1:0)-Heimsieg. Thomas Ouwejan (20.), Marius Bülter (78.) und Marcin Kaminski (90.+5) besorgten den 7. Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis. So reagierten die Fans auf Twitter auf den Schalker Erfolg - sie feierten allen voran Thomas Ouwejan...