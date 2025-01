Der VfL Bochum hat einen Winter-Zugang präsentiert. Wie erwartet kommt Tom Krauß. Die Details und Stimmen.

Im Endspurt der Transferphase hat der VfL Bochum den ersten Winter-Zugang präsentiert. Wie erwartet handelt es sich um Tom Krauß. Der Mittelfeldspieler kommt leihweise von Mainz 05 an die Castroper Straße, nachdem er in der Hinserie für den englischen Zweitligisten Luton Town FC aufgelaufen war. Der Vertrag des 23-Jährigen in Bochum läuft bis Saisonende.

Krauß stammt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig. Nach einer zweijährigen Leihe zum 1. FC Nürnberg, wo er den heutigen VfL-Trainer Dietmar Hecking kennenlernte, landete er 2022 ebenfalls per Leihe bei Schalke 04. Mit den Königsblauen verpasste Krauß den Klassenerhalt knapp. Krauß blieb in der Bundesliga und wechselte fest nach Mainz, wo die Entwicklung des früheren deutschen U21-Nationalspielers ins Stocken geriet.

Nach einem halben Jahr als Stammspieler in England erhält Krauß beim VfL die Chance, sich wieder im deutschen Oberhaus zu beweisen. Er zeigt sich "froh, wieder in Deutschland zu sein, näher bei meiner Familie. Das ist mir wichtig. Ich habe lange mit Trainer Dieter Hecking gesprochen, den ich schon seit meiner Zeit in Nürnberg kenne. Er hat mich davon überzeugt, dass der Schritt zum VfL Bochum der richtige ist. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Und natürlich darauf, wieder in die Bundesliga zurückzukehren."

In Bochumer Mittelfeldzentrum heizt Krauß den Konkurrenzkampf an, so dass es laut der WAZ noch zu einem Abgang kommen könnte. Priorität genoss im Winter-Transferfenster eigentlich eine Verstärkung für die Offensive. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass vor dem Ende der Wechselfrist noch ein neuer Stürmer kommt.

Mit Krauß hat der VfL jedenfalls eine Soforthilfe verpflichtet. Schon am Samstag gegen den SC Freiburg könnte der Ex-Schalker debütieren. "Tom verfügt über die Qualitäten, die es auf Bundesliganiveau braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen", betont Hecking. "Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat er bereits knapp 150 Profispiele absolviert, zumeist als Stammspieler. Wir werden ihn dabei unterstützen, dass die Integration ins Team reibungslos funktionieren wird und er uns somit sofort weiterhelfen kann."