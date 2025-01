Borussia Mönchengladbach hat den ersten Transfer für die Saison 2025/2026 bekanntgegeben. Es handelt sich um einen Defensivspieler aus dem Ausland.

Borussia Mönchengladbach verpflichtet den 28-jährigen Defensivspieler Kevin Diks zur neuen Saison 2025/26 vom dänischen Erstligisten FC Kopenhagen.

Diks, der die niederländische und indonesische Staatsbürgerschaft hat, wechselt nach Beendigung der Saison in Dänemark zum 1. Juli ablösefrei zu Borussia und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben. "Kevin ist ein erfahrener, polyvalenter Defensivspieler, der auf allen Positionen in der Abwehr – zentral, links oder rechts – eingesetzt werden kann", sagt Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. "Damit macht er uns in der Defensive flexibler. Darüber hinaus ist er ein richtig guter Typ, der genau weiß, was er will. Er wird sehr gut zu uns passen."

Kevin Diks: "Ich freue mich sehr, dass es mit einem Wechsel zu Borussia geklappt hat. Borussia ist ein großer Klub in Deutschland, ich bin gespannt auf das, was kommt. Ich habe aber noch große Ziele mit meinem bisherigen Klub und freue mich auf die Rückrunde mit dem FC Kopenhagen."

Diks, der im grenznahen Apeldoorn in den Niederlanden geboren wurde, wechselte 2005 in die Akademie von Vitesse Arnheim und debütierte im August 2014 im Alter von 17 Jahren in der Eredivisie unter dem damaligen Arnheim-Trainer Peter Bosz. Bis 2016 absolvierte er wettbewerbsübergreifend 63 Partien für die Profis von Vitesse (zwei Tore) und wechselte dann zum AC Florenz.

Kevin Diks, dessen Mutter von den Molukken, einer indonesischen Inselgruppe, stammt, entschied sich Ende 2024 für die indonesische Nationalmannschaft und feierte dort am 15. November sein Debüt in der asiatischen WM-Qualifikation (0:4 gegen Japan).

In der Toskana kam Diks im ersten halben Jahr nur in zwei Pflichtspielen der ersten Mannschaft zum Einsatz und wurde anschließend zunächst zurück nach Arnheim und für die Saison 2017/18 zu Feyenoord Rotterdam verliehen. Bei beiden Stationen spielte er regelmäßig und wurde zwei Mal in Folge Niederländischer Pokalsieger.

Nach weiteren Leihstationen dem FC Empoli und Aarhus GF wechselte Diks 2021 zum FC Kopenhagen. Diks avancierte nach kurzer Zeit zum Stammspieler beim dänischen Hauptstadtclub und bestritt seither in der nationalen Liga, dem nationalen Pokalwettbewerb sowie den internationalen Wettbewerben 158 Partien, in denen er 20 Tore erzielte und 19 Treffer vorbereitete. 2022 und 2023 wurde Diks Dänischer Meister, 2023 gewann er zudem den Pokal in Dänemark.