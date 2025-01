Ab dem kommenden Spieltag werden die Schiedsrichter per Stadion-Durchsagen in der Bundesliga und der 2. Liga die VAR-Entscheidungen erklären.

Achtung, Ansage: Wortgewaltig wie nie zuvor geben die Bundesliga-Schiedsrichter ab dem kommenden Wochenende den Ton an und rücken noch stärker als bisher in den Fokus. Am 20. Spieltag startet in ausgewählten Stadien des Profifußballs die Testphase mit Lautsprecher-Erklärungen der Referees nach Eingriffen der Video-Assistenten.

„Wir zahlen damit in das Thema Transparenz ein. Wir wagen nun einen ersten Schritt - und sind gut vorbereitet“, sagte Schiedsrichter-Chef Knut Kircher am Montag zu den gemeinsamen Plänen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach dem Vorbild der US-Footballliga NFL: „Wir wollen die Zuschauer abholen, die im Stadion sind. Mit Blick auf die Nettospielzeit rechnen wir nur mit wenigen Sekunden - die werden nachgespielt.“

Die Testphase soll bis zum Ende der aktuellen Saison laufen. Dann wollen die Verantwortlichen die Ergebnisse prüfen. Getestet wird vorerst in neun Stadien (Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Fortuna Düsseldorf, SpVgg Greuther Fürth, FC St. Pauli) - analog zu den neun Mitgliedern der DFL-Kommission Fußball.

Unter anderem der Weltverband FIFA hat in verschiedenen Wettbewerben bereits Testläufe durchgeführt, etwa bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. In Deutschland machen am Wochenende die fünf Partien Fortuna Düsseldorf – SSV Ulm, Bayern München – Holstein Kiel, FC St. Pauli – FC Augsburg, Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim den Anfang.

Zur Einführung wird den Stadionbesuchern ein kurzer Videoclip gezeigt. In ihm wird erklärt, dass der Unparteiische zu Wort kommt, wenn er für eine Überprüfung am Monitor war oder wenn er eine Entscheidung aufgrund des VAR-Hinweises ändert. Der Referee wird dann per Knopfdruck sein Headset freischalten und über die Lautsprecher zu hören sein. Vereinheitlicht soll der Schiri über die betreffende Szene, das Ergebnis und die finale Entscheidung berichten.

„Der VAR ist ein wichtiges Instrument und soll es bleiben soll“, sagte Bayern-Sportvorstand und Kommissionsmitglied Max Eberl: „Wir wollen die Transparenz im Stadion besser machen. Die Durchsage kann da ein Schritt nach vorne sein.“ Ein System mit Erklärungen auf den Videoleinwänden kam aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausstattungen in den Stadien vorerst nicht infrage.

Laut VAR-Chef Jochen Drees gibt es seit einem Jahr die Überlegungen hinsichtlich der Durchsage. In mehreren Trainingslagern haben die Schiedsrichter geübt, zwei Piloten halfen bei der Suche nach der richtigen Kommunikation. Den letzten Feinschliff gab es zuletzt beim Lehrgang in Portugal.

Drees machte keinen Hehl daraus, dass nicht alle Schiedsrichter begeistert von der Neuerung waren. „Es ist ungewohntes Terrain für sie, wir mussten Überzeugungsarbeit leisten - aber nun stehen alle Betroffenen dem Ganzen offen gegenüber“, sagte der Ex-Referee: „Es gehört ab jetzt zum Teil des Schiedsrichter-Profils.“

Sorgen bereiten vor allem technische Ausfälle oder Versprecher in Kombination mit einem anschließenden Shitstorm in den Sozialen Netzwerken. Um die „Gefahren“ so gering wie möglich zu halten, starten die Schiris laut Drees mit einer „Basisversion der Verkündung“. Eine Weiterentwicklung sei aber „durchaus denkbar“.