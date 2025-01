Der Transfermarkt ist geöffnet, doch beim VfL Bochum tut sich noch nicht viel. Das könnte sich bald ändern.

Am Samstag (15:30 Uhr) startet der VfL Bochum beim FSV Mainz 05 in die Restrunde der Fußball-Bundesliga. Und wer von den ersten 15 Partien nur eine gewinnen konnte, der könnte vermutlich in der Winterpause das eine oder andere neue Gesicht vertragen.

So suchen auch die Bochumer nach neuem Personal, in jedem Mannschaftsteil würde dem Traditionsverein eine Verstärkung guttun. Doch einen Tag vor dem ersten Auftritt und dem Beginn einer wichtigen Englischen Woche mit den Begegnungen gegen Mainz, St. Pauli und RB Leipzig ist noch kein Zugang in Sicht.

Auf das Thema wurde auch VfL-Coach Dieter Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel angesprochen. Er betonte: "Wir sind mit dem ein oder anderen Spieler im Gespräch. Ich verstehe die Unruhe bei Fans und Medien, aber es muss vor allem aus Trainersicht passen. Unsere Mannschaft macht in den letzten Wochen einen starken Eindruck, sie ist enger zusammengerückt."

Und es geht auch nicht um die Kadergröße, denn es sind eher zu viele Akteure im Kader der Bochumer. Schon in der Hinserie kamen viele Talente in der Oberliga Westfalen zum Einsatz, wo die U21 des VfL Tabellenführer ist und den Aufstieg in die Regionalliga West anpeilt.

Daher wird es ganz sicher auch auf der Abgabe-Seite noch etwas zu vermelden geben. Ein Trio, das auch in Mainz nicht im Kader steht, ist hier vordergründig zu nennen.

So sollen Moritz-Broni Kwarteng, Agon Elezi und Aliou Baldé verliehen werden. Kwarteng, der beim VfL noch bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag steht, soll kurz vor einer Leihe zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf stehen.

Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs wurde in der Rheinischen Post zitiert: "Wir haben Kwarteng bereits vor eineinhalb Jahren auf dem Zettel gehabt. Er hat sich damals aber für die Bundesliga entschieden. Jetzt fangen wir nicht bei Null an, sondern könnten ihn uns sportlich betrachtet sehr gut bei uns vorstellen.“

Und Elezi? Hier gab es noch keine offizielle Meldung vom VfL, doch der kroatische Erstligist HNK Gorica stellte den 22-Jährigen bereits als Zugang im Winter vor.