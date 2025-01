Durch die Punkte am grünen Tisch ist der VfL Bochum dran am Relegationsplatz. Es gibt Grund zum Optimismus, das soll sportlich in Mainz bestätigt werden.

So schnell geht das: Kurz vor dem Feuerzeugwurf von Union Berlin gab es wenig Hoffnung auf einen Abstiegskampf, in dem der VfL Bochum bestehen könnte.

Es stand 1:1, ein Punkt in der Fremde war mit Blick auf die Tabelle eigentlich zu wenig. Dann kam der Feuerzeug-Wurf, der VfL-Keeper Patrick Drewes am Kopf traf. In der Folge gab es nun die drei Punkte für die Bochumer. Denn das Spiel wurde mittlerweile - auch wenn Union Berlin Einspruch eingelegt hat - im ersten Verfahren mit 2:0 für den VfL gewertet.

Es folgte ein Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim - und wenn das Urteil von Berlin bleibt - steht der VfL vor der Restrunde auf einmal besser da als zu erwarten. Klar ist: Das Momentum liegt auf der Seite des VfL.

Mit dann acht Zählern läge die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking nur zwei Zähler hinter Heidenheim auf dem Relegationsrang, der rettende Platz 15 wäre sechs Punkte entfernt.

Ein machbares Szenario vor dem Start am Samstag beim FSV Mainz (15:30 Uhr). Bochums Angreifer Philipp Hofmann sagte: "Wir freuen uns über die zwei zusätzlichen Punkte."

Mit denen hatte man nach dem Feuerzeugwurf indirekt gerechnet, was ein Gericht am Ende entscheidet, steht aber noch auf einem anderen Blatt. Fakt ist: Die Bochumer dürften voller Zuversicht nach Mainz fahren.

Drei Punkte gegen Heidenheim, Berlin wurde für den VfL gewertet und zuletzt gab es einen Doppelpack-Sieg bei der Generalprobe vor dem Auftritt in Mainz. Hofmann: "Heidenheim war ein riesen Befreiungsschlag für uns. Da ist eine Last abgefallen. Das war so wichtig vor Weihnachten. Das merkt man auch im Training. Das war vorher auch schon gut, aber nach dem Sieg ist auch die Stimmung besser. Und durch die Siege bei den zwei Testspielen am letzten Wochenende sind wir im Rhythmus. Wir sind wieder voll im Saft."

Heidenheim war ein riesen Befreiungsschlag für uns. Da ist eine Last abgefallen Philipp Hofmann

Und zudem voller Zuversicht, dass es sportlich doch klappen kann, zur Not auch wie im Sommer 2024 über die Relegation. Ein Schlüssel zum Erfolg, es hagelt weniger Gegentore. Hofmann: "Ich denke auch, dass wir sehr stabil geworden sind. Alle machen mit, wir verteidigen gut im Block. Da bauen wir drauf auf. Jetzt geht es um die Arbeit mit dem Ball, da finden wir immer mehr Lösungen. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Was auch in Mainz bestätigt werden muss. Die 05er sind das Überraschungsteam der Liga, keiner hätte den FSV auf Platz fünf erwartet. Hofmann mit Blick auf den Gegner: "Es wird wichtig sein, dass wir gut stehen. Es wird ein ekliges Spiel, Mainz spielt viele lange Bälle, bei den zweiten Bällen müssen wir da sein. Mainz ist von den Ergebnissen her eine der besten Mannschaften der Liga. Wir wollen die sein, die Mainz stoppen. Es wird schwierig, aber wir wollen alles reinhauen. Ich glaube, wir sind in dem Zustand, dass wir dort was holen können. Wir wollen Mainz auf den Sack gehen." cb /gp