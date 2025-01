Das DFB-Sportgericht hat geurteilt: Nach dem Feuerzeugwurf gegen VfL-Keeper Patrick Drewes im Spiel gegen Union Berlin wurde die Partie mit 2:0 für den VfL gewertet.

Das DFB-Sportgericht hat entschieden und dem Einspruch des VfL Bochum stattgegeben: Das "Skandalspiel von Köpenick" wird mit 2:0 für die Bochumer gewertet. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes unter dem Vorsitz von Stephan Oberholz sah es nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag in Frankfurt/Main als erwiesen an, dass VfL-Torwart Patrick Drewes in seiner "Spielfähigkeit eingeschränkt" war. Gegen das Urteil kann binnen einer Woche beim DFB-Bundesgericht in Berufung gegangen werden.

"Entscheidungen am Grünen Tisch sind immer das letzte Mittel, hier haben wir es aber mit Umständen zu tun, die uns kaum eine andere Möglichkeit gegeben haben", sagte Stephan Oberholz als Vorsitzender des Sportgerichts nach der mündlichen Verhandlung: "Für eine besondere Schauspieleinlage von Herrn Drewes oder für ein Komplott oder eine Schmierenkomödie haben wir nicht die entsprechenden Anhaltspunkte bekommen."

Der VfL hatte Einspruch gegen die Wertung des 1:1 bei Union Berlin kurz vor der Winterpause eingelegt. Torhüter Drewes war am 14. Dezember im Kellerduell kurz vor dem Abpfiff von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden. Der 31-Jährige konnte nicht weiterspielen, musste mit Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus. Die Partie wurde nach rund 30 Minuten Unterbrechung ohne Drewes fortgesetzt, das Ergebnis mit einem "Nichtangriffspakt" ins Ziel gebracht.

"Nach der Beweisaufnahme lässt der Sachverhalt nur eine Entscheidung zu - dass der VfL Bochum die Punkte zugesprochen bekommt", betonte Bochums Anwalt Joachim Rain bei seinem Plädoyer. Die Union-Seite widersprach und forderte die Beibehaltung des Resultats - ohne Erfolg.

VfL-Geschäftsführer Kaenzig "erleichtert" - verbesserte Ausgangslage im Abstiegskampf

Die Bochumer sind durch den nachträglich zugeschriebenen Sieg mit Holstein Kiel gleichgezogen und haben vor dem Restart am Samstag beim FSV Mainz 05 mit acht Punkten nur noch zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz - und damit eine deutliche bessere Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. Union hat vor der Partie beim 1. FC Heidenheim lediglich noch 16 Punkte auf dem Konto.

Ilja Kaenzig, Geschäftsführer des VfL, meldete sich kurz nach dem Urteil zu Wort: "Wir sind glücklich und erleichtert, dass das Gericht unsere Argumente widergespiegelt, die Fakten gleich bewertet hat und eben auch zum Ergebnis kam, dass es de facto ein Spielabbruch war mit Wertung für den VfL Bochum, weil dieser durch den Union-Anhang verschuldet wurde. Das ist erstmal ein Teilsieg, weil Rechtsmittel zur Verfügung stehen und wir abwarten müssen, ob Union vielleicht Einspruch einlegen wird."

Kaenzig ergänzte: "Verlierer ist wie damals schon betont der Fußball, weil solche Dinge nicht in ein Stadion gehören und Spiele auf dem Platz entschieden werden sollen. Die Folgen sind für den Fußball schlecht und das ist keine Aufmerksamkeit, die der Fußball braucht und da kann man nur appellieren, dass sich sowas nicht wiederholt." mit sid/gp