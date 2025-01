Nach einer kurzen Vorbereitung geht es für den VfL Bochum am Samstag schon in der Bundesliga wieder um Punkte. Klar ist: Der VfL muss sofort punkten.

Das war eine kurze Winterpause in der Fußball-Bundesliga. Bereits am kommenden Wochenende geht es weiter, der VfL Bochum startet dann in das Projekt Klassenerhalt.

Am Samstag (15:30 Uhr) muss der VfL zum FSV Mainz 05 - dem Überraschungsteam der bisherigen Saison. Als Fünfter gingen die Mainzer in die Pause, das wird direkt eine schwierige Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking.

Die aber auch neues Selbstvertrauen gesammelt hat. Zum Beispiel durch den Dreier zum Abschluss des Jahres 2024 gegen den 1. FC Heidenheim. Oder durch die beiden Testspielsiege am Sonntag. Erst gab es ein 6:2 gegen den Wuppertaler SV, dann ein 1:0 gegen Heracles Almelo.

Bei diesem zweiten Test stand auch Maximilian Wittek auf dem Platz, der nach der kurzen Vorbereitung guten Mutes für die Restserie in der Bundesliga ist. Denn er sieht eine neue "Spielfreude" und Vertrauen untereinander", das gewachsen ist. Sein Fazit: "Wir sind teils mutig 30 oder 40 Meter in der Hälfte des Gegners. Auch gegen Heidenheim war es schon so, dass wir mutig nachgeschoben haben mit den Ketten. So etwas geht nur mit Vertrauen, wenn einer weiß, was der andere macht."

Mit diesem neuen Vertrauen ging es auch in die zwei Partien am Sonntag, wobei nicht alles gut war, das weiß auch der Linksverteidiger des VfL: "Das Spiel war ordentlich, auch wenn wir einige Dinge haben verpuffen lassen. Am Ende kann es auch 1:1 ausgehen, so Dinge in der Abwehr dürfen nicht passieren, in der Bundesliga sind das Gegentore, so ehrlich müssen wir sein."

Daher muss die Konzentration schon in Mainz über 90 Minuten hochgehalten werden. Wittek weiß, was auf die Mannschaft zukommt: "Mainz spielt einen sehr guten Fußball, das wird sehr, sehr schwer. Aber ich glaube dennoch, dass wir was holen können, wenn wir an die Leistung gegen Heidenheim anknüpfen, wo sehr viel gut war."





Während Wittek in Mainz auf dem Platz stehen wird, dürfte das bei Manuel Riemann anders aussehen. Denn trotz seiner Kaderrückkehr hat sich an der Rangfolge nichts geändert.

Patrick Drewes ist die Nummer eins, Timo Horn die Nummer zwei. Und Riemann hat das akzeptiert, auch Wittek kann nur positive Dinge über seine Rückkehr berichten: "Manu hat sich ganz normal in die Gruppe integriert. Er gibt Gas, will sich zeigen, genau wie die anderen beiden Torhüter. Das tut auch der Gruppe und dem Torhütergespann gut. Wir wissen, dass er Qualität mitbringt, das hat er über Jahre bewiesen. Mich hat es gefreut, dass er Minuten gegen den WSV bekommen hat."

Gefreut hat sich Wittek auch über seine Entwicklung in Bochum. Die hat dazu geführt, dass er gegen Almelo in Abwesenheit von Anthony Losilla und Philipp Hofmann mit der Binde am Arm auflief. "Es ist immer wieder schön, ich übernehme die Rolle gerne, wenn Anthony oder Philipp nicht auf dem Platz stehen. Es ist eine Ehre, denn ich habe im letzten Jahr nicht mal alle Spiele gemacht. Daher ist es schön, wie sich das alles entwickelt hat. Ich hab das Vertrauen der Jungs und vom Trainerteam, das versuche ich zurückzugeben."