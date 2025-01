Der Abstiegskampf in der Bundesliga wird für den VfL Bochum nicht leichter. Konkurrent 1. FC Heidenheim hat sich namhaft verstärkt.

Der 1. FC Heidenheim bereitet sich auf einen intensiven Abstiegskampf in der Bundesliga vor.

Kurz nach dem Jahreswechsel verstärkte sich das Team von Trainer Frank Schmidt mit dem Top-Torjäger der 2. Bundesliga - Budu Zivzivadze vom Zweitligisten Karlsruher SC. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Der georgische Nationalstürmer kommt Medienberichten zufolge für 1,5 Millionen Euro an die Ostalb und erhält dort einen Vertrag bis 2029.

„Wir haben die Entwicklung von Budu Zivzivadze beim Karlsruher SC schon länger ganz genau beobachtet. Bereits letzte Saison war er dort absoluter Leistungsträger und konnte sich dann in der aktuellen Hinrunde mit zwölf Toren in 17 Spielen nochmals weiter steigern. Budu hat eindrucksvoll bewiesen, welche besonderen Torjäger-Qualitäten in ihm stecken. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, sagte FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald zur Neuverpflichtung.

Zivzivadze war im Januar 2023 vom ungarischen Erstligisten Fehérvár FC zum KSC gewechselt und erzielte in 61 Pflichtspielen 27 Tore - zwölf davon in der Hinrunde der laufenden Zweitliga-Saison.

1. FC Heidenheim: Konkurrent des VfL Bochum will noch weiter nachlegen

Über seinen Transfer in die 1. Bundesliga sagte der 30-jährige EM-Teilnehmer: „Die Verantwortlichen beim 1. FC Heidenheim haben sich intensiv um mich bemüht. Deshalb wollte ich diese Chance, in der Bundesliga zu spielen, auch unbedingt sofort nutzen. Ich möchte nun meinen Teil dazu beisteuern, dass uns mit dem FCH am Saisonende der Klassenerhalt gelingt und freue mich schon sehr darauf, wenn es in der Liga wieder los geht.“

Der 1. FC Heideheim erhofft sich durch die Tore Zivzivadzes einen Vorteil im Abstiegskampf zu verschaffen. Dort belegt der FCH aktuell den Relegationsplatz 16 - vier Punkte vor Schlusslicht VfL Bochum.

Auf Zivzivadze soll laut Sky und Bild Frans Krätzig per Leihe vom FC Bayern München folgen.