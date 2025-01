Neun Jahre lang sorgte Karim Onisiwo in der Bundesliga für Mainz 05 für Tore und Vorlagen. Nun geht es zurück in die Heimat.

Nach vielen Jahren geht die Zeit von Stürmer Karim Onisiwo beim 1. FSV Mainz 05 zu Ende. Wie der Klub am Donnerstag (2. Januar) mitteilte, verlässt der Angreifer die Rheinländer und wechselt ablösefrei zurück in seine Heimat. Eigentlich wäre sein Vertrag bis 2026 gelaufen, der Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.

Der Österreicher heuert beim FC Red Bull Salzburg an. Dort trifft der 32-Jährige auf ein bekanntes Gesicht: Rouven Schröder, ebenfalls einst bei den Mainzern angestellt, lotste Onisiwo ins Salzburger Land. Der Geschäftsführer Sport der Bullen freut sich auf das Wiedersehen.

"Schön, dass wir schon so zeitig einen ersten wichtigen Neuzugang vermelden können. Mit Karim Onisiwo haben wir einen Stürmer verpflichtet, der über lange Jahre auf hohem Niveau gespielt und dabei viel Erfahrung gesammelt hat. Zudem hat er einen sehr guten Charakter, ist teamfähig und geht in der Gruppe voran. Karim wird uns auf und abseits des Platzes weiterhelfen", erklärte Schröder.

Onisiwo sagte zu seiner Rückkehr in die Heimat: "Nach meinem Gespräch mit Rouven Schröder, den ich ja noch von meiner Zeit bei Mainz gut kenne, war für mich sehr rasch klar, dass ich den Schritt zum FC Red Bull Salzburg machen möchte. Zu den sportlichen Zielen mit dem Klub, nämlich Titel zu gewinnen, kommt auch noch, dass meine Frau Salzburgerin ist. Ich freue mich, dass es gleich sehr intensiv losgeht und denke, dass ich keine lange Anlaufzeit brauchen werde."

Rekordscorer in der Bundesliga - über 200 Pflichtspiele

Für Onisiwo geht damit eine lange und intensive Zeit bei den Mainzern zu Ende. Neun Jahre lang ging er für den Klub auf Torejagd. In 233 Pflichtspielen traf er 35 mal, dazu kommen 32 Vorlagen. Mit 62 Torbeteiligungen in der Bundesliga verlässt er Mainz als Rekordhalter in dieser Kategorie.

In der aktuellen Spielzeit war er am Mainzer Höhenflug (Platz 5 nach 14 Spielen) allerdings kaum beteiligt. Nur am ersten Spieltag stand er in der Startelf, war in insgesamt sechs Spielen an keinem Mainzer Treffer beteiligt. Nun wird er erstmals seit neun Jahren wieder in Österreich auf Torejagd gehen.

Im Januar 2015 war Onisiwo ablösefrei zu den Mainzern gewechselt. In Österreich spielte er für den SV Mattersburg, Austria Salzburg und die Jugendmannschaften von Austria und Rapid Wien.