Sebastien Haller wird bei seiner Leihe in Spanien nicht glücklich. Er könnte den Klub bald wieder wechseln. Indes hat der BVB wohl Interesse an einem Engländer.

Das hatten sich wohl alle Beteiligten anders vorgestellt. Sebastien Haller sollte beim CD Leganés wieder in Form kommen. Doch die Leihe des Stürmers von Borussia Dortmund steht nun wohl nach einem halben Jahr schon wieder vor dem Ende. Wie die „Marca“ berichtete, steht einem erneuten Leih-Wechsel noch im Winter wenig im Weg.

Nachdem Haller zu Beginn der Saison in LaLiga noch regelmäßig zum Einsatz kam, war er in der Folgezeit auf einen Bankplatz abonniert. Insgesamt kam er in neun Spielen in Liga und Pokal zum Einsatz, allerdings ohne ein Tor oder eine Vorlage verbuchen zu können.

Das läuft entgegen den Wünschen, die BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor der Leihe formuliert hatte: „Jetzt ist es für Sebastien wichtig, dass er wieder regelmäßig spielt und so häufig wie möglich die Freude beim Torjubel spürt. Er möchte die Chance, sie sich ihm nun in LaLiga bietet, unbedingt nutzen – und wir gönnen sie ihm von Herzen.“

Diese wird er wohl im kommenden Jahr bei einem neuen Verein suchen. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2026. Der Marktwert des 30-Jährigen sank zuletzt von zehn Millionen auf drei Millionen Euro.

Das nächste City-Talent für den BVB?

Auf der anderen Seite könnte es in der Winter-Transferperiode vielleicht noch zu einem Neuzugang kommen. Wie der „Telegraph“ berichtete, soll Borussia Dortmund Interesse an James McAtee von Manchester City haben. Das Eigengewächs der Skyblues könnte im Januar Manchester verlassen.

Der 22-Jährige kommt trotz der Ausfälle in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bislang nur auf zwei Einsatzminuten. Der Coach soll wohl weiter mit ihm planen, nachdem er sich nach einer Leihe bei Sheffield United in den vergangenen zwei Jahren gut entwickelt hatte. Sein Marktwert beträgt mittlerweile 14 Millionen Euro.

Den großen Sprung nach vorne hat er bislang in Manchester aber nicht machen können. Er wäre nach Jadon Sancho, Yan Couto, Jayden Braaf und Denzeil Boadu der fünfte Spieler mit City-Vergangenheit, der beim BVB auflaufen würde. Allerdings sind die Dortmunder wohl nicht allein mit ihrem Interesse.

Unter anderem sollen auch RB Leipzig, Bayer Leverkusen aus der Bundesliga, sowie der AC Florenz, der FC Bologna und die Premier-League-Klubs West Ham, Nottingham Forest, FC Brentford und Crystal Palace im Rennen sein.