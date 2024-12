Eintracht Frankfurt begrüßt ab dem 1. Januar 2025 einen alten Bekannten in einer neuen Position im Verein.

Eintracht Frankfurt hat seine sportliche Führung erweitert und den früheren Eintracht-Profi Pirmin Schwegler als Leiter Profifußball verpflichtet. Dies gaben die Hessen am Samstag bekannt. Der 37 Jahre alte Schweizer hatte von 2009 bis 2014 für die Frankfurter gespielt und kehrt am 1. Januar an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Nach seiner aktiven Karriere, in der er in Deutschland, Australien sowie der Schweiz über 400 Profispiele absolvierte, arbeitete der ehemalige Mittelfeldspieler zunächst als Scout und später als Chefscout beim FC Bayern München, ehe es ihn in den Kraichgau verschlug. Bei der TSG Hoffenheim war der im schweizerischen Ettiswil geborene Schwegler als Leiter Lizenzfußball und Fußballkooperationen und daran anschließend als Leiter Profifußball tätig.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche erklärt: "Als ehemaliger Profi und Spieler von Eintracht Frankfurt kann Pirmin Schwegler den jungen Spielern viel von seiner Erfahrung mitgeben und sie in ihrer täglichen Entwicklung unterstützen. Er wird nah an der Mannschaft sein, viele Gespräche führen und den Jungs somit ein wichtiger Ansprechpartner sein. Wir wollen die Bedingungen im direkten Mannschaftsumfeld so professionell wie möglich gestalten. Mit Timmo Hardung als Sportdirektor und Christoph Preuß als Leiter der Lizenzspielerabteilung sind wir sehr gut besetzt, Pirmin passt sehr gut in dieses Team."

Für Schwegler ist es eine Rückkehr nach Frankfurt, im Herzen von Europa bestritt er wettbewerbsübergreifend 141 Pflichtspiele und kennt Verein wie Umfeld entsprechend bestens. Neben den Adlerträgern lief der 14-fache Schweizer Nationalspieler zudem für Bayer 04 Leverkusen, Hoffenheim und Hannover 96 in der Bundesliga auf und kommt auf 262 Spiele im deutschen Fußballoberhaus."

Eintracht Frankfurt liegt nach 15 Spielen mit 27 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz und hat auf Bayer Leverkusen einen Fünf-Punkte- sowie den FC Bayern München einen Neun-Punkte-Rückstand.