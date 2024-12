Update bei Transfermarkt.de: Drei BVB-Profis freuen sich über eine Aufwertung. Ein Dortmunder gehört zu den größten Verlierern der Bundesliga.

Mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg endet für Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) eine durchwachsene Hinrunde. Als Tabellenachter läuft der BVB in der Bundesliga den eigenen Ansprüchen hinterher.

Dazu kommt das frühe Pokal-Aus. Die erste Saisonhälfte bietet den Verantwortlichen aber auch Anlass zur Freude: Die Bilanz in der Champions League kann sich sehen lassen. Und es gibt Spieler, die sich hervortun, die den nächsten Entwicklungsschritt gegangen sind.

Das schlägt sich im jüngsten Update von Transfermarkt.de wieder. Das Branchenportal passte zum Jahresende seine fiktiven Marktwerte zahlreicher Bundesliga-Profis an. Beim BVB gibt es mehr Verlierer als Gewinner: Fünf Spieler müssen Einbußen hinnehmen, drei Dortmunder können sich über eine Aufwertung freuen.

Angeführt wird dieses Trio von Jamie Gittens. Der 20-Jährige zählt ligaweit zu den auffälligsten Spielern der Hinrunde. In seiner dritten Profisaison glänzt Gittens nicht mehr allein mit Tempo und Dribblings, sondern auch mit stark verbesserten Scorerwerten: Neun Tore und vier Vorlagen steuerte in 22 Spielen bei, darunter wichtige Treffer wie gegen den FC Bayern. Transfermarkt.de belohnt Gittens starke Leistungen und hob dessen Wert von 35 auf 50 Millionen Euro an.

BVB: Jamie Gittens nun der wertvollste Spieler

Das macht den Flügelflitzer zum wertvollsten Spieler im BVB-Kader vor Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck und Serhou Guirassy (alle 40 Millionen Euro). Ligaweit machte nur einen Spieler einen größeren Sprung: Frankfurt-Star Omar Marmoush, der um 20 Millionen auf 60 Millionen Euro kletterte.

Mit Felix Nmecha befindet sich ein weiterer Borusse in den Top-Ten der größten Marktwert-Gewinner der Bundesliga. Der Mittelfeldspieler machte einen Sprung von 20 auf 28 Millionen Euro. Nach einem schwierigen ersten Jahr beim BVB scheint Nmecha nun seinen Platz auf der Sechs gefunden zu haben. Der 24-Jährige etablierte sich in den vergangenen Wochen als Stammspieler und erhielt im November erstmals seit eineinhalb Jahren eine Einladung zur Nationalmannschaft.

Die Liste der aufgewerteten BVB-Profis komplettiert Cole Campbell (von 300.000 auf 1,5 Millionen Euro). Das 18-jährige US-Talent feierte in dieser Saison sein Bundesliga-Debüt, kommt aber noch überwiegend im Drittliga-Team zum Einsatz.

Während Gittens zu den Durchstartern der bisherigen Saison gehört, hat der BVB ebenso einen der größten Marktwert-Verlierer in seinen Reihen. Die Frage ist nur: wie lange noch? Denn es handelt sich um den wechselwilligen Donyell Malen, der seinen Stammplatz verloren hat (nur fünfmal Startelf, zwei Tore). Bei einem passenden Angebot würden die Verantwortlichen den Niederländer gehen lassen. Bei Transfermarkt.de hat Malen um zwölf Millionen Euro an Wert verloren, stürzte von 40 auf 28 Millionen Euro ab. Nur Leroy Sané vom FC Bayern verzeichnete ein größeres Minus (von 60 auf 45 Mio. Euro).

Neben Malen konnte Julian Brandt bisher nicht an die starke Vorsaison anknüpfen. Für die derzeit verletzte Nummer zehn des BVB geht es von 40 auf 35 Millionen Euro runter. Marcel Sabitzer büßt ebenfalls Fünf-Millionen-Euro ein und steht nun bei 15 Millionen Euro. Leichte Abwertungen verzeichnen Kapitän Emre Can (von zehn auf sieben Millionen Euro) und Pascal Groß (von acht auf sieben Millionen Euro).