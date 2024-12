Das klingt einigermaßen absurd: Borussia Dortmund könnte Gregor Kobel ins Ausland verlieren, wo er dann einer von neun Keepern im Kader wäre.

Gregor Kobel zählt in einer in dieser Hinrunde auch wieder wankelmütigen Dortmunder Mannschaft zu den Konstanten. Der Torwart des BVB ist überhaupt einer der besten Spieler im Kader, was nun laut der "Bild" den FC Chelsea auf den Plan gerufen hat.

Demnach sollen die "Blues" gesteigertes Interesse an Kobel haben. Er wäre dann Torwart Nummer neun im Kader. Die Konkurrenten heißen: Robert Sánchez, Filip Jørgensen, Djordje Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Mike Penders, Gabriel Slonina, Eddie Beach, Marcus Bettinelli und Lucas Bergström.

Sicher, nicht alle Startelfpotenzial, beziehungsweise das Niveau eines Gregor Kobel. Doch er wäre zweifellos nicht die unumstrittene Nummer eins, die er aktuell in Dortmund ist. Kobel ist 27 Jahre alt, sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2028. Die gute Nachricht also immerhin: Er würde sehr teuer werden für den FC Chelsea.

In Dortmund kommt er gerade nicht so richtig vom Fleck. Die Borussia war nah dran an den ersehnten Titeln: 2022/23 an der Meisterschaft, 2023/24 an der Champions League. Aber im entscheidenden Spiel zogen sie dann doch den Kürzeren.

Auch in dieser Saison ist der BVB kein Titelkandidat. In der Liga ist Dortmund Achter, im DFB-Pokal bereits ausgeschieden. Bleibt die Champions League, wo der BVB gut dasteht, es aber früher oder später mit den bekannten internationalen Schwergewichten zu tun bekommen wird. Im vergangenen Jahr hat sie der Weg da bis ins Finale geführt.

Emre Can eröffnete zuletzt gar wieder die Mentalitätsdebatte: "Mentalität kriegt man nur als Mannschaft zusammen, wenn alle elf Spieler auf dem Platz das Gleiche denken und alle sich nicht zu wichtig nehmen. Diesen Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht gehabt."

Beim FC Chelsea zeigt die Formkurve dagegen wieder nach oben. Die "Blues" mausern sich in England langsam aber sicher wieder zum Titelkandidaten - auch wenn am FC Liverpool in dieser Saison wohl kein Vorbeikommen sein wird.