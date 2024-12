Der VfL Bochum will nach dem Skandalspiel von Berlin mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim die miserable Hinrunde beenden.

Es bleibt dabei: Auch nach 14 Begegnungen wartet der VfL Bochum immer noch als einzige Profimannschaft der ersten drei Ligen in Deutschland auf einen Sieg.

Gegen Union Berlin (1:1) spielte der VfL gut, aber belohnte sich nicht. Zumal die Partie von dem Feuerzeugwurf gegen Keeper Patrick Drewes überschattet wurde.

Coach Dieter Hecking arbeitet in dieser Woche mit der Mannschaft daran, dass den VfL-Profis im letzten Spiel des Jahres der erste Saisonsieg gelingt. Am Sonntag - 22. Dezember, 15.30 Uhr - kommt der 1. FC Heidenheim an die Castroper Straße.

Dieter Hecking über...

... die Stimmung in der Mannschaft: "Die Stimmung ist gut. Und das ist unabhängig von der Situation rund um Patrick Drewes. Die Jungs wissen, dass wir in Berlin ein gutes Spiel gemacht haben und das wir viele Dinge mittlerweile auch stabilisiert und entwickelt haben. Das gibt der Mannschaft viel Vertrauen, auch in die Gruppe, untereinander. Die Abläufe werden vertrauter. Das nehmen wir jetzt in die letzte Woche des Jahres."

... die Spielanalyse: "Das ist Normalität, dass nach dem Feuerzeugwurf der Fokus in der Öffentlichkeit auf diesem liegt. Bei uns war das in der Analyse aber kein Thema. Wir haben uns auf die sportlichen Dinge beschränkt."

... den Sonntag und Heidenheim: "Unsere Motivation muss für Sonntag sein, dass wir die Sachen gut machen, die wir uns jetzt erarbeitet haben. Wir müssen die Fehlerquote minimieren, in Aktionen kommen und sowohl mit als auch gegen den Ball gut arbeiten. Wir müssen in beide Richtungen sehr geschlossen agieren. Was dann dabei herauskommen wird, sehen wir dann. Heidenheim wird im letzten Spiel des Jahres auch einiges vorhaben. Aber, klar: Wir wollen einen positiven Jahresabschluss hinkriegen. Heidenheim ist am Donnerstag noch im Europapokal im Einsatz. Sie sind aber für die nächste Runde qualifiziert. Ich weiß jetzt nicht, wie sie am Donnerstag spielen werden. Unabhängig davon: Wir wollen am Sonntag ein gutes Spiel machen und gewinnen." mit gp