Borussia Dortmund hat bei der Klub-WM attraktive Gegner erwischt. Besonders das Duell mit eine brasilianischen Traditionsklub ist reizvoll.

Jetzt stehen die Gegner von Borussia Dortmund in Gruppe F fest: Das Team von Trainer Nuri Sahin wird es bei der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli 2025) mit Fluminense aus Brasilien, Ulsan HD aus Südkorea und den Mamelodi Sundowns aus Südafrika zu tun bekommen.

Drei attraktive Lose. Fluminense ist ein Traditionsklub aus Rio de Janeiro, der die zurückliegende Ausgabe der Copa Sudamericana, vergleichbar mit der Europa League gewonnen hat. Die Brasilianer waren in Topf eins.

Aus Topf drei hat Borussia Dortmund Ulsan HD zugelost bekommen. Der Klub aus Südkorea hat in der Heimat die Meisterschaft gefeiert. Ein Kracher wären noch die Boca Juniors gewesen. Doch der argentinische Klub wanderte in Gruppe C, zum FC Bayern München.

Und auch der dritte Gegner ist ein absoluter Exot: Aus Südafrika treffen die Mamelodi Sundowns auf Borussia Dortmund. Der Klub aus Pretoria wurde 2023/24 südafrikanischer Meister und gewann die African Football League. Auch Inter Miami mit Lionel Messi wäre möglich gewesen.

Unter der Strich drei sehr interessante Gegner für Borussia Dortmund, auf die sie im Alltag nie getroffen wären.

DAZN überträgt die Klub-WM exklusiv

Die TV-Frage ist derweil schon geklärt: DAZN wird exklusiver weltweiter Broadcaster der neuen Klub-Weltmeisterschaft. Der Streaming-Dienstleister wird alle 63 Spiele der WM in den USA kostenfrei übertragen. Fans brauchen dafür nur einen DAZN-Account, aber ausdrücklich kein kostenpflichtiges Abonnement. Der Weltverband FIFA hatte für sein Prestigeprojekt lange nach einem Medienpartner gesucht.

Der Bild-Zeitung zufolge zahlt DAZN für die Turnier-Rechte eine Milliarde US-Dollar (950 Millionen Euro), vergleichbar mit den Kosten für die Übertragung einer kompletten Bundesliga-Saison samt 2. Liga und Relegationsspielen. Die Gruppenphase des vierwöchigen Turniers mit 32 Mannschaften wird am Donnerstag (19.00 Uhr MEZ) in Miami/US-Bundesstaat Florida ausgelost. Für DAZN ist es ein weiterer Coup: Das Unternehmen zeigt ab 2025/26 auch die Samstags-Konferenz der Fußball-Bundesliga.

„Diese bahnbrechende Vereinbarung mit der FIFA ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von DAZN, die ultimative Unterhaltungsplattform für Sportfans auf der ganzen Welt zu werden“, sagte Shay Segev, CEO Global der Plattform. DAZN sei „die einzige Sport-Streaming-Plattform, die eine wirklich globale Reichweite hat, mit weltweit führender Technologie und dem Ziel, allen Sportfans das beste digitale Erlebnis zu bieten.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino kommentierte, er freue sich, dass „die FIFA in Zusammenarbeit mit DAZN und FIFA+ das Beste des Klubfußballs kostenlos in die ganze Welt bringen wird. Das bedeutet, dass jeder einzelne Fußballfan auf der ganzen Welt die besten Spieler der 32 besten Klubs bei der neuen Klub-Weltmeisterschaft sehen kann.“ FIFA+, die „Videothek“ des Weltverbandes mit Spielaufzeichnungen, Dokumentationen und Live-Angeboten, wird auf der DAZN-Plattform integriert.

Die Vereinbarung kam zustande, nachdem in mehreren Medienberichten zuletzt angedeutet worden war, dass DAZN eine große Finanzspritze von Saudi-Arabiens Staatsfonds (PIF) erhalten könnte. Im Oktober dementierte der PIF diese Berichte. Es gebe „derzeit keine Gespräche mit DAZN in dieser Angelegenheit“, der PIF habe „keine aktuellen Pläne, in das Unternehmen zu investieren“, hieß es. In der kommenden Woche vergibt die FIFA aller Voraussicht nach die WM 2034 an Saudi-Arabien.