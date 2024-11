Der VfL Bochum hat ein Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch mit 2:0 gewonnen. Das sagte Trainer Dieter Hecking.

Für den VfL Bochum ist aktuell jedes Erfolgserlebnis goldwert. Auch in einem Testspiel. Ähnlich sah dies VfL-Trainer Dieter Hecking nach dem 2:0-Erfolg über den FC Den Bosch aus der 2. niederländischen Liga.

Dieter Hecking, wie bewerten Sie das 2:0 gegen FC Den Bosch?

In der ersten Halbzeit war das sehr ordentlich. Da habe ich viele gute Dinge gesehen. Die Kompaktheit war auch vorhanden. In der zweiten Hälfte haben wir ein wenig die Struktur verloren. Allen voran im zentralen Mittelfeld. Das hat mir nicht so gut gefallen. Hinten heraus war es dann wieder besser. Unter dem Strich war das ein Sieg und das ist immer gut fürs Gefühl. Das ist das Wichtigste.

Wie wichtig war unter dem Strich dieser Sieg?

Wie gesagt: Wir haben das Testspiel auch gemacht, damit die Jungs ein Erfolgserlebnis feiern. Darum ging es und damit sind die Vorgaben erfüllt worden. Wichtig war auch, dass viele Spieler viele Minuten auf die Beine bekommen und das ich jeden mal im Spiel sehe. Wir haben auch im 4-3-3-System gespielt, darauf werden wir weiter aufbauen.

Was ist Ihnen besonders aufgefallen?

Wichtig ist, dass die Jungs verstehen, was wir wollen. Dass wir uns aneinander gewöhnen. Manchmal gehen die Jungs ins Pressing, wo es gar nicht nötig ist ins Pressing zu gehen. Dann geht der Raum wieder auf und auch diese Mannschaft aus den Bosch hat die Lücken dann gefunden. Wenn wir in Stuttgart so agieren wie in den ersten 20 Minuten nach der Halbzeit, dann werden wir in Stuttgart verlieren.





Wie stehen Sie eigentlich zum Thema Pressing mit dieser Mannschaft?

Ich glaube, dass man beim Pressing nie seine eigene Struktur verlieren kann. Die Mannschaft kann Pressing spielen, aber das geht nur gemeinsam. Wir brauchen situativ das aggressive Pressing, aber dann braucht man auch Phasen, in denen man das Spiel kontrolliert. Und da müssen wir uns noch verbessern.

Wie sieht das Wochenende beim VfL aus?

Wir werden jetzt am Freitag regenerieren. Dann werden die Jungs zwei freie Tage bekommen, inklusive Läufe, die sie absolvieren wollen. Und dann geht ab Montag die Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel los. wozi mit gp