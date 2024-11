Überraschung an der Castroper Straße! Der VfL Bochum hat den amtierenden Meister Bayer Leverkusen geschockt.

Dem VfL Bochum ist bei der Rückkehr von Dieter Hecking auf die Trainerbank eine kleine Überraschung gelungen.

Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga erkämpfte sich im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ein 1:1 (0:1). Zwar sind die Bochumer, die den erfahrenen Bundesligatrainer am Dienstag als ihren neuen Chefcoach präsentiert hatten, auch nach dem zehnten Spieltag noch immer sieglos, aber im Heimspiel gegen den Meister und Pokalsieger holten sie zumindest den zweiten Punkt in dieser Saison.

Den frühen Führungstreffer der Gäste durch Patrik Schick (19. Minute) glich der eingewechselte Koji Miyoshi (88.) erst spät aus und schockte somit auch den amtierenden Deutschen Meister. Ein verdienter Punktgewinn für die Bochumer bei der Premiere von Trainer Hecking, der zuletzt im Mai 2019 bei Borussia Mönchengladbach als Cheftrainer in der Bundesliga auf der Bank saß.

Die Leverkusener dagegen setzten mit dem Remis vier Tage nach dem 0:4 beim FC Liverpool in der Champions League ihre Serien fort: Sie gewinnen auch nach dem dritten Königsklassenspiel in Folge das anschließende Liga-Spiel nicht. Aber sie bleiben in der Bundesliga saisonübergreifend seit nun 22 Auswärtspartien ohne Niederlage. Die letzte Auswärtspleite gab es im Mai 2023 - in Bochum.

Für das Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum geht es nach der Länderspielpause mit zwei Duellen in Süddeutschland - beim VfB Stuttgart und beim FC Augsburg - weiter.

Die Statistik zum Spiel

VfL Bochum: Drewes - Passlack (78. de Wit), Oermann (90.+3 Ordets), Medic, Wittek, Holtmann (69. Gamboa) - Sissoko, Losilla (69. Daschner) - Bero, Broschinski (69. Miyoshi) - Hofmann. - Trainer: Hecking

Bayer Leverkusen: Hrádecký - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong (87. Garcia), Xhaka, Andrich, Grimaldo - Hofmann (64. Tella), Schick (77. Boniface), Wirtz. - Trainer: Alonso

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

Tore: 0:1 Schick (18.), 1:1 Miyoshi (89.)

Gelbe Karte: - Schick

Zuschauer: 26.000 (ausverkauft)