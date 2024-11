Die Leistungen von Emre Can werden immer wieder diskutiert. Ein bekannter Spieler adelte den BVB-Kapitän nun aber mit einer Aussage.

Der jüngste Aufschwung bei Borussia Dortmund ist auch ein Aufschwung von Emre Can. Der Kapitän kam bei den Siegen gegen RB Leipzig (2:1) und Sturm Graz (1:0) in der Innenverteidigung zum Einsatz und überzeugte.

Die erfolgreichen Auftritte seien Balsam für die Seele, erklärte Can vor einigen Tagen. Schließlich wurde der 30-Jährige in der Zeit zuvor für seine Leistungen von Fans und Medien teilweise hart angegangen. "Ich habe Fehler gemacht. Ich kann mit Kritik umgehen, kann sie aber nicht vertragen, wenn sie unter der Gürtellinie ist. Zuletzt war es unter der Gürtellinie", sagte Can am Wochenende bei Sky.

Nun darf sich Can aber über einen wertschätzenden Kommentar aus der Spielerbranche freuen. Er erhielt ein großes Lob von Paul Pogba, der 2018 mit Frankreich die Weltmeisterschaft gewann und derzeit eine Dopingsperre absitzt.

In einem Video des Youtubers "IShowSpeed" wurde Pogba gefragt, wer der stärkste Abwehrspieler sei, gegen den der 31-Jährige je gespielt habe. Pogbas Antwort: "Im Mittelfeld würde ich sagen: Emre Can. Erinnerst du dich an Emre Can? Gegen ihn war es schwer."

Pogba und Can standen sich schon mehrfach gegenüber. Die Wege der Mittelfeldspieler kreuzten sich in Länderspielen zwischen Frankreich und Deutschland und in der englischen Premier League. Can spielte von 2014 bis 2018 für den FC Liverpool, Pogba trug ab 2016 das Trikot von Manchester United.

Und der heutige BVB-Kapitän konnte offenbar Eindruck schinden bei Pogba, der außerdem noch N'Golo Kanté (33) von Al-Ittihad sowie den langjährigen Real-Madrid-Verteidiger Sergio Ramos als härteste Gegenspieler nannte.

Pogba hatte Can bereits mehrfach in Interviews wertgeschätzt. Ein Wiedersehen auf dem Rasen wird aber noch auf sich warten lassen. Pogbas Dopingsperre läuft noch bis zum 10. März des kommenden Jahres. Bei seinem Verein Juventus Turin soll er auch danach keine Zukunft haben.