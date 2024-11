Die Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 sind fix terminiert. Borussia Dortmund spielt zweimal am Freitag - unter anderem gegen Bayer Leverkusen.

Die Deutsche Fußball- Liga (DFL) hat die Partien der Spieltage 13 bis 19 zeitgenau angesetzt. Für den BVB kommt es dann zum Borussen-Duell: Borussia Dortmund tritt am 7. Dezember um 18.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an.

Eines der BVB-Spiele ist gar im Free-TV zu sehen: Ins neue Jahr startet die Bundesliga mit dem 16. Spieltag. Zum Auftakt empfängt am 10. Januar (20.30 Uhr) Borussia Dortmund den deutschen Meister Bayer Leverkusen. Diese Partie ist außer bei DAZN auch bei Sat.1 zu sehen.

Der BVB bestreitet gleich zwei Spiele am Freitagabend: Besagte Partie gegen Bayer Leverkusen am 10. Januar und am 17. Januar bei Eintracht Frankfurt. Dem stehen zwei Sonntagsspiele gegenüber: am 15. Dezember zu Hause gegen Hoffenheim und am 22. Dezember in Wolfsburg. Der 17. Spieltag wird in einer Englischen Woche gespielt: Der BVB spielt am Dienstag um 18.30 Uhr bei Holstein Kiel.

Borussia Dortmund: Die Spieltage in der Übersicht

13. Spieltag (7.12.2024, 18:30 Uhr): Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

14. Spieltag (15.12.2024, 17:30 Uhr): Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

15. Spieltag (22.12.2024, 17:30 Uhr): VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

16. Spieltag (10.01.2025, 20:30 Uhr): Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

17. Spieltag (14.01.2025, 18:30 Uhr): Holstein Kiel - Borussia Dortmund

18. Spieltag (17.01.2025, 20:30 Uhr): Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

19. Spieltag (25.01.2025, Sa 15:30 Uhr): Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

