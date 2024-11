Die Spieltage 13 bis 19 sind von der DFL terminiert worden. Die Fans des VfL Bochum können sich über viele Samstagsspiele freuen.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstagmittag die zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 bekanntgegeben. Damit haben nun auch die Fans des VfL Bochum bis Ende Januar Planungssicherheit. Und es bleibt dabei: Der VfL wird weiterhin überwiegend am Samstag antreten. Zur besten Fußball-Zeit um 15.30 Uhr.

Einziges Sonntagsspiel des VfL Bochum in der Zeit von Anfang Dezember bis Ende Januar wird die Partie gegen den 1. FC Heidenheim kurz vor Weihnachten am 22. Dezember sein. Anpfiff wird um 15.30 Uhr im Ruhrstadion sein. Dass diese Partie an einem Sonntag ausgetragen werden würde, stand allerdings schon seit Ende August fest. Mit der Qualifikation der TSG Hoffenheim für die Hauptrunde der Conference League war klar, dass der Klub aus dem Süden Deutschland am Donnerstag zuvor im internationalen Wettbewerb ran muss. Damit blieb für das Duell gegen den VfL nur der Sonntag.

Den Auftakt ins Fußball-Jahr 2025 wird der VfL Bochum am 11. Januar um 15.30 Uhr beim 1. FSV Mainz 05 bestreiten. Schon vier Tage später wird der Aufsteiger FC St. Pauli um 18.30 Uhr im Ruhrstadion gastieren. Das Spieljahr nämlich beginnt mit einer englischen Woche. In diesen Tagen werden die Fans des VfL Bochum einen Doppel-Heimspieltag feiern können. Am Samstag darauf kommt direkt RB Leipzig ins Ruhrstadion.

VfL Bochum: Die Spieltage 13 bis 19 in der Übersicht

13. Spieltag, Samstag, 07.12., 15.30 Uhr: VfL Bochum - Werder Bremen

14. Spieltag, Samstag, 14.12., 15.30 Uhr: Union Berlin - VfL Bochum

15. Spieltag, Sonntag, 22.12., 15.30 Uhr: VfL Bochum - 1. FC Heidenheim

16. Spieltag, Samstag, 11.01., 15.30 Uhr: Mainz 05 - VfL Bochum

17. Spieltag, Mittwoch, 15.01., 18.30 Uhr: VfL Bochum - FC St. Pauli

18. Spieltag, Samstag, 18.01., 15.30 Uhr: VfL Bochum - RB Leipzig

19. Spieltag, Samstag, 25.01., 15.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum