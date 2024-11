Mit einem überzeugenden Sieg hat Borussia Dortmund die perfekte Antwort auf die jüngste Niederlagenserie gegeben und Trainer Nuri Sahin enorm gestärkt.

Der personell arg dezimierte BVB rang RB Leipzig mit 2:1 (1:1) nieder und verdarb damit das Jubiläum seines früheren Coaches Marco Rose. Dieser kassierte in seinem 100. Pflichtspiel für RB die erste Saisonniederlage.

Für BVB-Coach Nuri Sahin war der Triumph extrem wichtig. Nach drei Rückschlägen in der Champions League, der Liga und dem DFB-Pokal trafen Maximilian Beier (30.) und Serhou Guirassy (65.) zum erlösenden Sieg für den BVB, der das Fehlen von gleich zehn Spielern mit viel Einsatz und Leidenschaft kompensierte. Benjamin Sesko (27.) hatte die Gäste in Führung gebracht, dennoch endete für RB eine beeindruckende Serie in der Liga. 19 Spiele waren die Leipzig ungeschlagen gewesen, nun haben sie in der Tabelle drei Punkte Rückstand auf Bayern München.

Für Sahin war es der fünfte Sieg im fünften Heimspiel, und einer, mit dem der zuletzt kritisierte Trainer durchaus Argumente für sich sammelte.

"Ich empfinde eine große Erleichterung, aber auch Freude in mir. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und hätten noch mehr Tore erzielen können. Wir haben uns deutlich mehr Torchancen als in den letzten Wochen gefallen. Ich glaube, dass das den Leuten im Stadion auch sehr gut gefallen hat", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bei "Sky".

Er ergänzte bezüglich der letzten Wochen: "Natürlich war der Druck groß. Wir haben drei Spiele in Folge verloren und sind unter der Woche im DFB-Pokal ausgeschieden. Da ist natürlich Druck da. Das muss der Standard sein, wie wir in Zukunft spielen wollen. Mit dieser Leidenschaft, mit dieser Emotionalität, so muss das sein. Siege helfen uns allen weiter."

Die Statistik zum Spiel

Borussia Dortmund: Meyer-Schade - Groß, Can, N. Schlotterbeck, Bensebaini - F. Nmecha - Beier (90.+4 Campbell), Sabitzer (67. Azhil), Brandt, Gittens (79. Malen) - Guirassy

RB Leipzig: Gulácsi - Henrichs (70. Bitshiabu), Klostermann, Orbán, Geertruida - Haidara (64. Kampl), Vermeeren - Baumgartner (64. Elmas), Nusa (82. Ouédraogo) - Openda, Sesko (70. Poulsen)

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Tore: 0:1 Sesko (27.), 1:1 Beier (30.), 2:1 Guirassy (65.)

Gelbe Karten: Beier (1), Bensebaini (5), Azhil (1) / Baumgartner (1), Henrichs (1), Geertruida (1), Kampl (2)

Zuschauer: 81365 (ausverkauft)