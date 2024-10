Peter Zeidler gönnt den Profis des VfL Bochum in Zukunft nach Erfolgen ein Siegerbierchen. Mit einer Einschränkung.

Es war beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum das Thema in der Länderspielpause. Denn es kam an die Öffentlichkeit, dass es bei der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler nicht so gut angekommen sei, dass man bei Auswärtsspielen einen gemeinsamen Spaziergang macht und dass es nach den Spielen kein Bier in der Kabine gibt.

Jetzt könnte man meinen, nach einem Start in die Saison der Fußball-Bundesliga mit nur einem Punkt aus sechs Partien, gibt es größere Probleme. Auf jeden Fall gab es auch rund um die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des VfL bei der TSG Hoffenheim die Nachfrage, wie das denn nun sei mit dem Bier nach den Spielen.

Bochums Coach Zeidler zeigte hier klare Kante. Mit einer Prise Humor ließ er sich aber von seiner Grundhaltung nicht abbringen, denn er betonte: "Wir können ausmachen, dass nach jedem Sieg des VfL Bochum der Trainer drei Kisten Bier bezahlt. Die hier ansässige Brauerei macht ein fantastisches alkoholfreies Bier. Im Hochleistungssport nach Wettkämpfen hat Alkohol nichts zu suchen, das ist meine feste Überzeugung. Ich bin aber in Regionen groß geworden, in denen Bier Grundnahrungsmittel ist. Das ist aber nicht das Thema des VfL Bochum."

Im Hochleistungssport nach Wettkämpfen hat Alkohol nichts zu suchen, das ist meine feste Überzeugung Peter Zeidler

Das Thema des VfL ist es vielmehr, dass die Klasse auch in diesem Jahr gehalten wird, hier gibt es derzeit größere Probleme, denn die Bochumer sind Letzter, mitsamt des Erstrunden-Spiels im DFB-Pokal konnten sie keines der ersten sieben Spiele gewinnen.

Daher wäre Zeidler sicher froh, wenn er nach dem TSG-Match die ersten drei Kisten aus der eigenen Geldbörse bezahlen dürfte. Drei Spieler werden bei der Umsetzung nicht helfen können, denn Mohamed Tolba, Lennart Koerdt und Keeper Hugo Rölleke werden am Samstag (16:30 Uhr) bei der U21 in der Oberliga Westfalen gegen den SV Lippstadt aushelfen.

Weitere ein oder zwei Abstellungen zur U21 halte sich Zeidler noch offen, der betonte: "Mats Pannewig ist ein Beispiel dafür, wie sich Spieler über die U21 für die Profis empfehlen können."