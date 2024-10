Fünf Spieler des VfL Bochum sind auf Länderspielreise. Die Hoffnung, dass alle gesund zurückkommen erfüllt sich nicht.

Beim Training des VfL Bochum fehlten in dieser Woche fünf Nationalspieler. Tim Oermann, Ibrahima Sissoko, Aliou Baldé, Matus Bero und Gerrit Holtmann wurden von ihren Heimatnationen nominiert und waren auf Länderspielreise.

Am Mittwoch werden die ersten Akteure zurückerwartet. Bei Baldé und Sissoko wird es aber Donnerstag werden, bis sie wieder da sind. Am Samstag spielt der VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).

Sissoko spielte mit Mali in der Qualifikation zum African Cup of Nations, der im nächsten Jahr in Marokko ausgetragen wird. Am Freitag, 11. Oktober, stand in der Hauptstadt Bamako das Hinspiel gegen Guinea-Bissau an. Mali gewann das Spiel durch ein Tor von El Bilal Touré, Stürmer des VfB Stuttgart, mit 1:0. Sissoko kam nicht zum Einsatz.

Das Rückspiel fand am Dienstag, 15. Oktober, in Bissau statt. Diesmal fielen keine Tore. Beim 0:0 saß Sissoko erneut 90 Minuten auf der Bank. Sissoko der bisher ein Länderspiel für Mali absolviert hat, wird frühestens am Donnerstag, 17. Oktober, wieder in Bochum am Training teilnehmen können.

Baldé mit Kurzeinsätzen - Holtmann trifft

Aliou Baldé ist ebenfalls in Sachen Afrika-Cup-Qualifikation unterwegs. Der 21-Jährige spielte für Guinea und hatte bereits drei A-Einsätze hinter sich. Nun sind zwei weitere Einsätze dazu gekommen. Im Qualifikationsspiel gegen Äthiopien, gespielt wurde in der Elfenbeinküste, wurde er in der 76. Minute eingewechselt. Guinea gewann mit 4:1, drei Tore steuerte Serhou Guirassy von Borussia Dortmund bei.

Im Rückspiel am Dienstag, 15. Oktober, das ebenfalls in der Elfenbeinküste stattfand, setzte sich Guinea mit 3:0 durch. Guirassy erzielte zwei Tore, Balde wurde in der 87. Minute eingewechselt.

Tim Oermann kam im Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikationsgruppe D gegen Polen zu seinem zweiten Einsatz, es war sein erster über 90 Minuten. Im September beim 10:1 gegen Estland hatte er debütiert. Das Spiel gegen Polen endete 3:3. Deutschland hatte sich bereits vorzeitig für das EM-Endturnier im Sommer nächsten Jahres in der Slowakei qualifiziert. Oermann kann sich Hoffnungen auf die EM-Teilnahme machen.

Matus Bero war in der Nations League für die Slowakei aktiv. Er hatte bislang 33 Länderspiele für die Slowaken absolviert. In Bratislava kam gegen Schweden zunächst ein weiteres hinzu. Beim 2:2 wurde er in Minute 76. für Ondraj Duda eingewechselt.

Das zweite Spiel der Slowakei in Aserbaidschan verpasste er dann allerdings. Daher steht ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz gegen Hoffenheim. Der slowakische Fußballverband hatte gemeldet, dass sich der Bochumer Mittelfeldspieler im Training verletzt habe, nicht mit nach Aserbaidschan reisen werde und bereits nach Deutschland zurückgekehrt sei.

Gerrit Holtmann, der sportlich aktuell beim VfL Bochum keine Rolle spielt, lief wieder für die Philippinen, dem Heimatland seiner Mutter auf. In Thailand spielt er um den „Kings Cup“. Im Halbfinale verloren die Philippinen in Songkhia gegen Gastgeber Thailand mit 1:3. Im Spiel um den dritten Platz gewannen die Philippinen gegen Tadschikistan. Holtmann schoss ein Tor und bereitete eins vor.