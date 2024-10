Die neuen Marktwerte für Borussia Dortmund sind da: Neben zwei großen Gewinnern gibt es auch einen markanten Absturz auf dem Transfermarkt.

Wenn Karim Adeyemi jetzt nicht durch eine Oberschenkelverletzung ausgebremst werden würde: Der Nationalspieler von Borussia Dortmund würde mit Leistungen wie bei seiner Drei-Tore-Gala in der Champions League gegen Celtic Glasgow seinen Marktwert noch weiter in die Höhe schrauben können.

Doch schon so haben seine Darbietungen seit dem Ende der vergangenen Saison dazu genügt, dass der 22-Jährige beim Update des Portals transfermarkt.de einen ordentlichen Sprung macht. Und Adeyemi hat sogar noch einen Teamkollegen, dem Gleiches gelungen ist.

Bei der neuen Bewertung durch transfermarkt.de kommt Karim Adeyemi nun auf einen neuen Marktpreis in Höhe von 35 Millionen Euro. Höher war dieser in seiner Karriere nur im Sommer 2023, als für den Flügelflitzer 40 Millionen Euro veranschlagt wurden. Im Mai lag sein Wert noch bei 28 Millionen Euro – das satte Plus in Höhe von 7 Millionen Euro macht Adeyemi sogar zu einem der größten Gewinner des aktuellen Bundesliga-Updates.

Lediglich Bayern Münchens Aleksandar Pavlovic (von 30 auf 50 Millionen Euro) und Michael Olise (von 20 auf 30 Millionen Euro), die Frankfurter Omar Marmoush (von 22 auf 40 Millionen Euro) und Hugo Ekitiké (von 20 auf 30 Millionen Euro), die Stuttgarter Enzo Millot (von 30 auf 42 Millionen Euro) und Angelo Stiller (von 20 auf 28 Millionen Euro) sowie der Leverkusen Jeanuél Belocian (von 10 auf 20 Millionen Euro) legten real noch mehr zu als Adeyemi.

Auch Gittens legt zu, Reyna büßt Marktwert ein

Jamie Gittens ist der zweite große Gewinner bei den angepassten BVB-Marktwerten. Wie sein Offensivkollege konnte Gittens laut transfermarkt.de seinen Wert von 28 auf 35 Millionen Euro steigern. "Schnelligkeit und Kreativität haben Jamie schon immer ausgezeichnet, mit seiner Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er unserem Kader bereits in seinem jungen Alter ein ganz besonderes Element", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst nach der Vertragsverlängerung mit Gittens (bis 2025).

"Es macht Spaß zu beobachten, wie er an sich und seinem Spiel arbeitet. Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben." Bleiben noch drei BVB-Spieler, deren Marktwerte angepasst wurden: Für Abwehr-Zugang Waldemar Anton (28) ging es von 20 auf 24 Millionen Euro rauf, der zuvor nicht bewertete, erst 18 Jahre alte Außenbahn-Flitzer Almugera Kabar wird nun mit einer Million Euro taxiert.

Es gibt aber auch einen großen Verlierer in Dortmund: Der Marktwert von Giovanni Reyna (21) fiel von 18 auf 12 Millionen Euro. Real büßten in der Bundesliga nur das Bayern-Trio Leroy Sané (von 70 auf 60 Millionen Euro), Kingsley Coman (von 50 auf 40 Millionen Euro), Leon Georetzka (von 30 auf 22 Millionen Euro) und Stuttgarts Chris Führich (von 28 auf 22 Millionen Euro) ein.