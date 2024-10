Der VfL Bochum geht als Tabellenletzter der 1. Bundesliga in die zweite Länderspielpause der Saison 2024/2025. Ein VfL-Idol macht sich Sorgen um seine Bochumer.

Elf Jahre spielte der im polnischen Prudnik geborene Peter Peschel für den VfL Bochum. In 270 Pflichtspielen erzielte er 59 Tore und bereitete 21 weitere Treffer vor. 154 Mal stand er für Bochum in der 1. Bundesliga auf dem Rasen. Er erlebte die guten und schlechten Zeiten an der Castroper Straße.

Von den guten Europapokal-Zeiten ist der VfL seit Jahren meilenweit entfernt. Die Saison 2024/2025 hätte für die Mannschaft des neuen Trainers Peter Zeidler kaum schlechter starten können. Dem Aus im DFB-Pokal in Regensburg folgten fünf Niederlagen in sechs Bundesligaspielen. Nur gegen Aufsteiger Holstein Kiel (2:2) sprang im Heimspiel "anne Castroper" der bisher einzige Punkt heraus. Konsequenz: Bochum ist Tabellenletzter!

"Da brauchen wir gar nicht lange drumherum zu reden: Das ist ein absoluter Fehlstart! Unter Thomas Reis hatten wir schon mal einen ähnlichen Start. Trotz der vielen Pleiten haben wir trotzdem die Klasse gehalten. Das macht mir ein wenig Hoffnung", sagt der 52-Jährige.

Einige Spiele des VfL hat Peschel verfolgt und gesehen, dass die Bochumer oft an etwas Zählbarem dran waren, am Ende aber mit leeren Händen dastanden.

Peschel meint: "Wenn du mehr Spielglück hättest, wie beim nicht gegebenen Elfmeter gegen Wolfsburg, dann hätten einige Spiele anders ausgehen können. Auch nach dem 2:0 in Dortmund haben wir durch Boadu eine Riesenchance auf das 3:0. Ich glaube nicht, dass der BVB dann nochmal zurückkommt. In Leipzig verlierst du mit Pech 0:1, gegen Kiel führst du bis zum Schluss 2:1. Aber das alles jetzt aufzuzählen, ist auch müßig. Am Ende des Tages zählt das blanke Ergebnis. Und die Ergebnisse fehlen dem VfL Bochum eben."

2005 beendete er nach Profistationen bei Borussia Dortmund, VfL Bochum, MSV Duisburg, SSV Jahn Regensburg und Tebe Berlin seine Karriere. Seit 2012 ist er Inhaber der Fußballschule "Soccer Academy" in Bochum - und sehr glücklich.

Das will er auch in Bezug auf den VfL am Ende der laufenden Saison sein. Und Peschel glaubt weiter fest an den Klassenerhalt. Er sagt: "Wichtig wird sein, dass der VfL gut aus der Länderspielpause kommt und in Hoffenheim, wo Bochum oft gut aussah, gewinnt oder zumindest nicht verliert. Dann folgen die Brocken wie Bayern, Frankfurt, Leverkusen oder Stuttgart. Aber um drinzubleiben, musst du auch mal überraschen. Siehe zuletzt Kiel in Leverkusen."

Trainer Zeidler steht schon in der Kritik, für Peschel ein gewöhnlicher Vorgang im Geschäft: "Fußball ist ein Ergebnissport. Das weiß auch Peter Zeidler. Er macht auf mich einen guten Eindruck, er kommt auch sympathisch herüber. Aber ich bin da zu weit weg, um seine tägliche Arbeit zu beurteilen. Fakt ist: Auch Peter Zeidler wird wissen, dass der VfL zu wenige Punkte auf dem Konto hat und die Situation sehr alarmierend ist."