Bundesliga: Borussia Mönchengladbach stattet dieses U19-Talent mit einem Profivertrag aus

Borussia Mönchengladbach hat ein vielversprechendes Nachwuchstalent mit einem Profivertrag ausgestattet.

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Torhüter Tiago Pereira Cardoso verlängert. Der aktuelle U19-Kapitän unterschrieb bei den Fohlen einen Profivertrag.

"Wir sind sehr froh, dass wir Tiago langfristig an uns binden konnten. Er hat sich hervorragend entwickelt und gehört in der U19 zu einem der Führungsspieler. Tiago bringt bereits jetzt Leistungen auf hohem Level. Er hat aber noch mehr Entwicklungspotenzial, dass wir nun gemeinsam ausschöpfen möchten", sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.

Beim zurückliegenden Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt stand der 18-Jährige, nach 2022, bereits zum zweiten Mal im Profikader.

Auch Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus zeigt sich von Tiago Pereira Cardoso überzeugt: "Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Tiago gemeinsam weitergehen, und wir ihn bei seinen ersten Schritten auf dem Weg in den Profibereich begleiten können."

Mein großes Ziel ist es, eines Tages hier im Borussia-Park zwischen den Pfosten zu stehen Tiago Pereira Cardoso

Keeper Cardoso hat portugiesische Wurzeln und wechselte im Sommer 2022 vom Luxemburger Klub CS Fola Esch an den Niederrhein und konnte bei Borussia von Beginn an überzeugen. Zu dieser Saison avancierte Cardoso zum Kapitän von Borussias U19. In der neuen Nachwuchsliga stand er bisher sechsmal im Kasten und blieb dabei sechsmal ohne Gegentreffer. Hinzu kommt ein Einsatz im DFB-Pokal der A-Junioren.

„Mit dem Profivertrag bei so einem großen Verein, geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Das erfüllt mich mit Stolz und spornt mich an, das Vertrauen der Verantwortlichen zurückzuzahlen. Ich weiß, dass ich noch an mir arbeiten muss, aber ich habe hier das perfekte Umfeld, um genau das zu tun und das Beste aus mir herauszuholen. Mein großes Ziel ist es, eines Tages hier im Borussia-Park zwischen den Pfosten zu stehen", erklärt der talentierte Torhüter.

Im Dezember 2023 gab der 1,90 Meter große Torwart mit gerade einmal 17 Jahren sein Debüt für die U23 in der Regionalliga West. Zu diesem Zeitpunkt wies Cardoso bereits sein erstes A-Länderspiel für die Luxemburgische Nationalmannschaft auf. Dort debütierte er im Juni 2023 gegen Malta – ebenfalls mit 17 Jahren.